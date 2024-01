Acord entre Meritem Paellador i la Unió Empresarial de l’Anoia

Publicitat

La Fundació de la Unió Empresarial de l’Anoia (Fundació UEA) rep una col·laboració de l’empresa anoienca Meritem S.L. -Paellador Group- per tal d’impulsar els projectes que té en marxa la fundació en l’actualitat.

Aquesta donació permetrà a la fundació poder impulsar diverses accions vinculades a l’ocupació i a l’emprenedoria, fomentar les vocacions industrials i crear vincles i xarxa amb altres entitats, organismes i institucions de la comarca. De fet, la Fundació UEA neix amb la ferma convicció de ser un agent transformador, un referent en treballar pel progrés social i sostenible de la comarca; creant un impacte positiu i promovent la igualtat d’oportunitats, arribant al consens social.

Aquesta donació és una mostra de la implicació que té Meritem ja des de la creació de l’empresa -l’any 1992- sent una organització amb un gran compromís per a la millora social, econòmica i mediambiental en la societat, els seus individus i l’entorn en el qual opera. Sempre marcant l’objectiu social d’ajudar a contribuir al benestar a la millora de la societat, com pot ser la creació de noves oportunitats laborals o l’apoderament d’un col·lectiu, entre altres.

Gràcies a aquesta aportació econòmica, la Fundació UEA podrà dur a terme la consecució dels projectes que té en marxa. La signatura d’aquest conveni de col·laboració es va formalitzar per Xavier Herreros, director general de l’empresa; i per Joan Mateu, president de la Fundació Unió Empresarial de l’Anoia. Tant l’empresa com la fundació mostren un ferm compromís, compartint els mateixos objectius i valors, col·laborant en aquest sentit i de manera estreta per al progrés econòmic, social i laboral de l’Anoia.

Compartir