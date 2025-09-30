Acord d’Ajuntament i comerciants per revisar la taxa de residus comercials

Aquest dimarts a la tarda, el govern de la ciutat s’ha reunit amb els representants d’Igualada Comerç, associació encapçalada per la seva presidenta Montserrat Centellas, i els representants del Nou Centre d’Igualada, amb seva presidenta Raquel Garcia.
En aquesta reunió s’ha acordat, per la taxa de residus comercials del 2025, posar a disposició de tots aquells comerciants que considerin que el seu cas s’ha d’analitzar de forma personalitzada, la possibilitat d’entrar una instància a l’Ajuntament, per tal de revisar conjuntament amb les associacions els motius d’aquest increment.
“La trobada també ha servit per treballar aspectes de la nova taxa comercial per a l’any 2026, per incorporar més criteris, que defineixin millor els metres quadrats dels establiments, i que permetran ajustar la taxa a cada activitat, amb la qual cosa, en la majoria de comerços, serà més baixa i més justa”, ha explicat el govern municipal en una nota informativa.
Concentració abans del ple municipal
Una quarantena de persones s’ha concentrat davant de l’Ajuntament d’Igualada durant el transcurs del ple municipal d’aquest dimarts per fer sentir la seva veu en contra de l’augment de la taxa de residus comercials, que consideren “desproporcionada”. La protesta ha arribat tot just l’endemà d’una concentració pel mateix motiu que va aplegar unes 150 persones. Les protestes s’han organitzat per part de comerciants a títol individual i no han rebut el suport de les associacions comercials de la ciutat.
Un representant dels concentrats, Jordi Doncel, ha entrat al ple i ha fet ús de la paraula a la part de precs i preguntes. Doncel ha denunciat que els comerciants “no poden pagar” aquesta taxa que consideren “desproporcionada”. En aquest sentit, ha demanat a l’Ajuntament que la “retiri” perquè, si no és així, molts comerços “hauran de tancar”.