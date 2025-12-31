Acord del Consorci Sanitari i Igualada per la UNESCO per impulsar projectes conjunts

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i l’Associació d’Igualada per la UNESCO han signat un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de sumar esforços i generar valor al territori a través de projectes que connectin la salut amb la cultura, la ciència, l’educació i els valors de la pau.
L’acord, signat pel gerent del CSA, Ignasi Riera, i pel president de l’Associació d’Igualada per la UNESCO, Miquel Segura, estableix un marc estable de cooperació per desenvolupar iniciatives conjuntes adreçades tant als professionals sanitaris com a la ciutadania, amb una mirada comunitària i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UNESCO.
El conveni preveu col·laboracions en àmbits com l’educació, la recerca i la generació de coneixement, la sensibilització comunitària, la difusió cultural i científica, la participació cívica i el foment del voluntariat. També obre la porta a impulsar projectes de divulgació i debats per promoure el pensament crític en salut i combatre la desinformació, així com a generar sinergies en iniciatives de mecenatge amb impacte social.
Amb aquesta aliança, el Consorci Sanitari de l’Anoia, que gestiona l’Hospital Universitari i el CAP Nord, entre d’altres centres, reafirma la seva voluntat d’obrir-se al territori i de treballar de manera transversal amb entitats culturals i socials, mentre que Igualada per la UNESCO aporta la seva experiència i xarxa per reforçar la dimensió educativa, cultural i comunitària dels projectes de salut.