Acord entre l’Ajuntament d’Igualada i les entitats comercials per a una reducció de la nova taxa de residus

L’Ajuntament d’Igualada ha anunciat que s’ha arribat a un acord amb Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia per consensuar el model de taxa de recollida i gestió de residus comercials que s’aplicarà l’any vinent.
L’acord estableix un sistema progressiu, més just, que incentiva la correcta gestió dels residus i premia els comerços que fan una bona separació i minimització dels residus generats.
El consistori treballa des de fa setmanes amb les entitats socieoconòmiques de la ciutat per tal de millorar taxa de recollida i gestió de residus comercials que sigui el màxim de justa per als comerços, bars, restaurants i empreses i que compleixi, alhora, l’estricta normativa marcada per Europa en aquest àmbit.
Un 80% dels comerços veuran reduïda la seva taxa
Segons expliquen des de l’ajuntament, mmb la taxa prevista per al 2026 el 80% dels establiments comercials d’Igualada veuran reduït el cost per a la gestió dels seus residus respecte a l’any anterior.
Els establiments que gestionin correctament els seus residus pagaran menys que aquells que no ho facin de manera adequada o generin molt rebuig, que veuran incrementada la seva taxa.
Un sistema variable per fomentar la bona pràctica
La taxa de residus comercials consta d’una part fixa i una part variable. Aquest percentatge variable s’incrementarà de forma progressiva:
Primer, durant l’any 2025, hi ha hagut un 95% de la taxa que és fixa i que s’ha aplicat segons els criteris aprovats en les ordenances fiscals a tots els comerços, mentre que el 5% restant és variable per cada comerç o establiment que és gran generador de residus.
En canvi, la taxa prevista per a l’any 2026 i que s’ha treballat i acordat amb les entitats socioeconòmiques de la ciutat, entre d’altres mesures, proposa que un 70% de la taxa sigui fixa i el 30% restant sigui variable.
D’aquesta manera, es dona temps als establiments per adaptar-se al nou sistema i incorporar millores en la gestió dels seus residus.
El govern apunta a l’oposició per aprovar la taxa
Aquest acord que garanteix una aplicació més justa, basada en el comportament real de cada establiment i en la seva implicació en la sostenibilitat de la ciutat, requereix de la seva aprovació en el ple municipal. El govern “demana responsabilitat als grups de l’oposició del consistori per tal de fer-la possible”.