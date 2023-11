Acomiadar els divendres i dimitir els diumenges

El divendres no és un dia escollit a l’atzar per a un acomiadament. Hi pot haver diversos motius, com ara evitar rumors, escenes desagradables durant el cessament, una rotació de personal habitual o estalvi monetari, com a raons principals davant del cessament d’un treballador. “El divendres és un dels dies més comuns per portar a terme aquesta acció perquè el treballador ja ha fet la seva jornada habitual i molts dels seus companys han marxat minuts abans o estan pensant en el cap de setmana i no és un xoc tan gran”, apunta Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

A més, també s’acostuma a fer a finals de setmana per evitar l’estat d’alarma que pot provocar l’acomiadament a la resta de companys que es poden sentir “amenaçats” i pensar que “poden ser els següents”. “Si es fa en altres dies i hores, la resta de treballadors poden exercir una solidaritat manifesta cap a una situació que consideren injusta o poden intervenir en la representació legítima de l’empleat”, continua Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO Catalunya.

Un altre element esgrimit pels experts és que tant el treballador com els companys de feina tenen el cap de setmana per “pair-ho tot” i començar la pròxima setmana “sense distraccions”. Per tant, no es perd productivitat ni rumorologia, com si s’hagués portat a terme entremig de la setmana o a primera hora del divendres. També es té en compte que el treballador cessat no tindrà temps de reacció per recollir-ho tot i acomiadar-se de tothom. En algunes situacions, fins i tot, hi ha acomiadaments de càrrecs amb informació delicada i confidencial en què hi ha d’intervenir equips informàtics que bloquegen l’ordinador i el correu electrònic de la persona. Tanmateix, també hi ha situacions en què el treballador se li pot notificar a mig matí -segons cada circumstància- i el rol que pugui tenir, així té temps d’acomiadar-se de tothom i no ser “tan traumàtica”, com pot succeir en les petites i mitjanes empreses en què la relació és familiar i directa, amb pocs treballadors.

Les tecnològiques, al capdavant dels acomiadaments en massa

Les empreses tecnològiques són un dels sectors en què hi ha més rotació de personal i també acomiadaments en massa. Per a Aida Jurado, consultora de recursos humans i coach executiu, “succeeix perquè moltes d’elles van ser optimistes i van sobredimensionar la plantilla”. Es va poder constatar fa un any quan 3.700 empleats de X (abans Twitter) es van assabentar que havien estat acomiadats de l’empresa. O quan Meta va anunciar un acomiadament històric d’11.000 treballadors i a principis de gener del 2023, Amazon va dir que planejava retallar més de 18.000 llocs de treball. També múltiples gegants tecnològics com Netflix, Alphabet o Microsoft han paralitzat contractacions i han fet acomiadaments massius els últims mesos.

Els acomiadats de les tecnològiques ja freguen els 250.000 a tot el món

No obstant això, també succeeix a companyies de diversos sectors. El membre de CCOO assenyala a empreses sanitàries i d’atenció a la persona, juntament amb les consultories. “Abans els acomiadaments en massa eren habituals perquè a Catalunya hi havia més de 300.000 contractes a temps parcial i, alguns, de menys d’una setmana i era el que es coneixia com a acomiadaments a la carta”, explica Bellera.

Tots els experts conclouen que no existeix cap fórmula màgica per acomiadar de “forma positiva” a un treballador, però sí que tenen clar que s’haurien de millorar certes males praxis.