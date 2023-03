Acaben les obres de millora del carrer Girona d’Igualada

Des d’aquesta setmana ja estan obertes les obres de millora del carrer de Girona que han consistit en la renovació de la vorera oest del carrer per fer-la totalment accessible i l’asfaltat del carrer des de l’Avinguda de Barcelona fins l’Avinguda del Mestre Montaner. Les obres d’arranjament s’han completat amb la substitució de l’arbrat antic per noves espècies que no malmeten les voreres ni el clavegueram i també per nova il·luminació de tecnologia LED més sostenible i eficient energèticament.

Les obres, s’inauguraran oficialment aquest diumenge a les 12 del migdia, amb una trobada amb els veïns per poder explicar els canvis que s’hi han fet i per escoltar les demandes i impressions dels igualadins i igualadines. En aquesta obertura hi haurà coca i xocolata per tothom.

Aquestes obres se sumen a d’altres millores que s’han fet al barri com són l’arranjament del carrer de Capellades o la reparació de les voreres més danyades i l’adequació del pas de vianants de la confluència entre el carrer de Girona i l’Avinguda de Mestre Montaner.