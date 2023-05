Acaben les obres de millora de l’accessibilitat del cementiri de Vilanova

Aquesta setmana han finalitzat les obres de millora de l’accessibilitat del cementiri municipal, una actuació que s’ha fet en diferents fases.

La primera va començar el febrer de 2022 i va servir per crear diferents passadissos per facilitar l’accés de les persones amb mobilitat reduïda o els vehicles amb rodes, com els cotxets infantils. Aquests passadissos es van fer amb formigó imprès i tenen un metre i mig d’amplada.

La segona fase de les obres, va tenir lloc el setembre passat i va complementar la primera fase amb la construcció de nous passadissos i la modificació de l’ossera que hi ha a la part central del cementiri.

I en aquesta tercera fase, que es va iniciar el passat mes d’abril, s’ha finalitzat l’obra amb la construcció de l’última part dels passadissos facilitant l’accessibilitat a qualsevol dels espais del cementiri municipal. El cost total de l’actuació ha estat de prop de 70.000 €.