“Abbey Road” música per sentir i reviure The Beatles, dissabte a l’Ateneu

Un dels millors grups de tribut a The Beatles del món, els Abbey Road, arriben al Teatre Municipal Ateneu, el dissabte 4 de novembre, a les 8 del vespre, per presentar amb una increïble fidelitat les veus i sons originals i recrear la música de la discografia dels de Liverpool.

Abbey Road està format per Adrián Ghiardo (Paul McCartney): guitarres, baix, veus i teclats; Jordi Expósito (John Lennon): guitarra, veus i teclats; Ferran Corbalán (George Harrison): guitarres, baix, veus i teclats i Carlos Moreno (Ringo Star): bateria i veus.

Els seus concerts són un fascinant viatge al passat i rememoren la música d’un conjunt que va revolucionar els fonaments de la música moderna. Els avalen més de trenta anys de trajectòria compartint cançons que formen part de l’imaginari col·lectiu de tots els amants de la bona música.

Als seus espectacles podem escoltar, no només els grans èxits que van donar la fama al grup britànic a la primera meitat dels anys seixanta, sinó que els permet reviure els himnes que els Beatles van gravar l’any 1970 i que no van tocar mai en directe.

En la posada en escena destaquen els canvis de vestuari confeccionats a imatge dels originals i que concorden amb l’època. A més, els instruments són com els que utilitzaven els Beatles: amplificadors Vox, guitarres Rickenbaicker, Gretsh, baix Hofner i bateria Ludwig.

Abbey Road han estat considerats per la revista musical britànica Moho, com la cinquena millor banda tribut del món i la primera de parla no anglesa, dins l’univers Beatles. Escoltar-los es submergir-se en la música dels anys seixanta i en l’estètica dels millors temps del pop.

Amb la seva música d’homenatge al conjunt anglès han fet més de 2.000 concerts per quatre continents. Abbey Road ha rebut el Premi Arc de la indústria musical del directe a Catalunya al millor grup musical de tribut a The Beatles (2010) i a la millor gira de Festa Major de versions i tributs (2013).

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 € (sense descomptes) i es poden comprar per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre.