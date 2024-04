A propòsit de l’Exposició Nativitat Yarza i Planas, sempre fidel a uns ideals republicans, laics i feministes

Al Centre Cívic Nord, al costat del calendari d’actes per a la commemoració d’aquest 8 de març 2024, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena ha presentat, aquests dies, aquella àmplia mostra itinerant, acordada pel Govern de la Generalitat el passat 2022, Departament d’Igualtat i Feminismes de l’Institut Català de les Dones, que recorre la vida de Nativitat Yarza i Planas (Valladolid, 1872 – Tolosa, França, 1960), amb motiu del 150è aniversari del seu naixement i en tant que dona exemplar: mestra, alcaldessa i miliciana; tristament silenciada durant la Dictadura Franquista i, fins i tot, en temps de la Transició Democràtica.

Es tracta d’una exposició, de signe divulgatiu i pedagògic, que va recorrent tota Catalunya i, en particular els municipis on Yarza va exercir com a mestra; i que, encertadament, respon a la voluntat de posar en valor la realització professional i política de qui va ser una inqüestionable militant de la llibertat, i en especial una ferma valedora d’uns drets igualitaris per a tota la ciutadania de Catalunya; al capdavall un absolut compromís de vida envers una societat plenament democràtica i republicana, orientada a crear un país modern.

Això és, des de l’àmbit de la recerca i la investigació de la Fundació Irla, Esquerra Republicana, i des d’un consistent propòsit de situar en un pertinent espai de la memòria a Nativitat Yarza i Planas, aquest valuós document testimonial recopila la inesborrable petjada d’una dona que va fer història, incidint en una completa presentació biogràfica en la qual, de retruc, es posa l’accent sobre les diferents ocasions en què aquesta gran lluitadora havia posat en risc la seva vida; no sense deixar palès -amb paraules seves- com es veien i com van viure les dones de la seva generació: “Actualment, les dones, a causa de la seva instrucció deficient, no han sabut, encara, emancipar-se, ja que pesen molt damunt d’elles els prejudicis que els ha inculcat el clericat, amb finalitats indubtablement interessades. Quan la dona catalana s’hagi pogut desfer d’aquest llast i, com a fruit de la seva cultura, opinar lliurement sense els consells del capellà, portarà a cap la seva obra revolucionària que serà, sens dubte, tant o més avançada que la que han dut a terme fins ara els nostres homes.”

És d’agrair aquesta recuperació i dignificació de la memòria de Nativitat Yarza i Planas; perquè, més enllà d’haver estat la primera alcaldessa republicana de Catalunya (1934), a Bellprat, la seva memòria és la de tot un país.

Biografia completa: