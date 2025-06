A partir de l’1 de juliol hauràs de canviar d’aplicació mòbil per pagar les zones blaves d’Igualada

A partir del dia 1 de juliol, l’aplicació per mòbil AparcarE, que fins ara es podia utilitzar per fer el pagament de les zones blaves de la ciutat d’Igualada, deixarà de funcionar i serà substituïda per una nova aplicació mòbil: Ipark City.

A partir de dilluns 16 de juny, la nova aplicació ja estarà operativa i hi haurà 15 dies de convivència entre les dues apps per tal que tots els usuaris puguin descarregar-la, segons ha explicat la regidora Carlota Carner.

Carner ha destacat que la nova aplicació “és una eina que manté el funcionament bàsic de l’anterior amb les opcions d’adquisició tiquets, anul·lació de denúncies o la possibilitat de rebre alertes. A banda, però, incorpora diferents millores que la fan més eficient, ràpida i funcional”. La nova app incorpora un mapa de les zones blaves de la ciutat ja que disposa d’una tecnologia que permet la integració de mapes.

També permet nous mètodes de pagament, mes segurs i ràpids com ara: bizum, Google pay o Apple Pay. El sistema també incorpora notificacions en temps real per garantir una experiència mes eficient i un servei d’atenció directa a través de whatsapp. Per registrar-se es podran fer servir els sistemes de google o apple que seran mes ràpids, i també es mantindrà el format tradicional de correu i contrasenya.

Segons les dades de què disposa l’ajuntament, l’aplicació és el sistema més utilitzat per pagar les zones blaves; la fa servir més del 70% dels usuaris.