“A Igualada hi ha molt talent jove, però es veu poc”

Soc Núria Riba Bosch, nascuda a Igualada. Tinc 34 anys, tinc parella i una filla de dos anys que es diu Gal·la. He estudiat Belles arts a Barcelona però on més he après a pintar ha estat en els concursos de pintura ràpida. Acabo de crear l’estudi de Dibuix i Pintura a l’espai de La Isabela a Igualada perquè m’agrada ensenyar. Soc castellera.

Pintar és una vocació o una professió?

Comença com una vocació i es converteix en professió, sense deixar de ser vocació.

Quins temes són els que més t’agrada pintar?

Tots però variant. Si estic una temporada pintant paisatges, necessito variar i fer retrat una temporada. Fins i tot necessito variar de tècnica. No concebo una feina repetitiva. M’agrada investigar, trobar nous camins. M’apassiona donar classe perquè també aprenc dels alumnes.

En quina tècnica pictòrica et sents més còmoda?

Tot i que estic còmoda amb totes les tècniques, elegeixo en funció del tema que pinti. En retrat m’agrada treballar el pastel i en paisatge estic molt còmoda amb l’oli. En cada tema elegeixo la tècnica que em sembla més adient

A qui va dirigit l’estudi que has inaugurat a l’espai de La Isabela?

Als alumnes que vulguin aprendre pintura, tant joves com adults. Els joves estudien per a professionalitzar-se en el camp de les belles arts o el disseny. Els adults per satisfer una vocació que no han pogut desenvolupar durant la seva joventut.

Tothom pot pintar o cal tenir condicions especials?

Tothom pot pintar perquè tot es pot aprendre a posant-hi interès.

A més d’ensenyar a la Isabela, què més hi fas?

Potencio els meus projectes artístics, faig obres per encàrrec, treballo en el projecte de murals i també em serveix de botiga on mostrar les meves obres. Tinc en projecte crear un taller obert. És a dir, oferir un espai a artistes joves on puguin realitzar les seves obres.

Has guanyat molts concursos de pintura ràpida. Encara hi participes?

M’agraden molt els concursos, però he hagut de deixar-ho perquè entre la professió i la meva filla, no tinc prou temps. Als concursos de pintura ràpida he après molt. A dibuixar n’aprens a l’escola però als concursos aprens a pintar.

Havent estat a tant pobles pintant, podries dir quin té els millors racons?

A tots els pobles de Catalunya hi pots trobar racons fantàstics. És qüestió de saber mirar.

És molt car fer un retrat?

Els que entenen d’art ho troben molt barat i els que no hi entenen ho troben car.

Parlem de murals. On podem veure murals de Núria Riba?

En exteriors a Tous, a Igualada -els dels castellers- al carrer Sant Faust. Interiors en tinc a la clínica Sant Josep, al local dels Moixiganguers. És apassionant pintar castells… i no ho dic com a castellera, si no com a pintora. En el projecte Igualada Capital de la Cultura vaig fer una proposta de tres murals que va ser acceptada. Tocaré tres temes: traginers, correfocs i European Balloon Festival que són molt representatius d’Igualada.

És molt complicat fer un mural?

Depèn del tipus de paret, que ha de estar molt ben tractada i la pintura ha de ser molt bona per que aguanti les inclemències climàtiques i el pas del temps.

Per què has posat l’estudi a La Isabela, entre els carrers Santa Caterina i Artés?

La placeta és especial, té molt d’encant i em permet un local amb molta llum natural.

Hi ha nivell artístic a Igualada?

A Igualada hi ha molt talent jove, però no es veu prou. Tinc ganes de donar-li visibilitat i col·laborar amb pintors joves. Per exemple l’anagrama de l’estudi me l’ha fet una igualadina molt bona, la Laia Soler.