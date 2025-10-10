Arriba la 7a edició de l’Electra Festival a Igualada amb intervencions de set artistes diferents

Torna l’Electra Festival aquest dissabte 11 d’octubre per setè any consecutiu. La ciutat es convertirà en un laboratori de creació, interacció i cultura.
- Artistes locals i d’arreu del territori intervindran aquest dissabte caixes d’electricitat a Igualada
- Enguany el punt central estarà ubicat al parc del Xipreret
- Fins a set artistes d’estils diferents intervindran a caixes d’electricitat al llarg del dia
- Com sempre, hi haurà un punt central amb música en directe i tallers per a tots els públics relacionats amb l’art urbà
Electra es vol reafirmar com un motor cultural per a Igualada i la Catalunya Central. Amb vocació de fer ciutat, el festival d’art urbà implica entitats, equipaments culturals, comerços i el teixit associatiu local. L’objectiu és consolidar-se com una cita obligada que visibilitzi el potencial creatiu del territori i generi un impacte cultural i social.
Intervencions artístiques
Un total de set caixes d’electricitat seran intervingudes el pròxim dissabte 11 d’octubre. El festival continua apostant per la col·laboració amb Konvent, però també artistes consolidats d’Igualada i d’arreu, sempre donant l’oportunitat a participar a joves sortits de laGaspar, l’Escola Municipal d’Art i Disseny.
Els artistes convidats a participar enguany són: Gina Giore (@ginagiore), Josep Prat (@theycallmesepe), Elsa Guerra (@elsa.gue.rra / @konventzero), Noé Aceitón (@soy.nok / @escola_lagaspar), Paula Montalban (@amalgama.il), Nuria Toll (@nuriatoll) i IGOЯ (@super.igor).
Residència a inLoft
En aquesta edició, i per segon any consecutiu, també hi haurà una col·laboració amb inLoft, centre de cultura i recerca contemporània. Elsa Guerra, una de les artistes que participarà en aquesta 7a edició del festival realitzarà una residència artística a inLoft del 27 d’octubre al 2 de novembre amb l’objectiu de fer una segona intervenció al poble de Copons.
Activitats paral·leles
Com en les anteriors edicions, en el punt central, aquesta vegada ubicat al parc del Xipreret, s’hi realitzaran tallers familiars dirigits a tots els públics i relacionats amb l’art urbà. A més a més, es comptarà amb un vermut electrònic i la jornada serà amenitzada un any més per part d’Endemic Sound System (@endemic_sound) amb la col·laboració de Forward To Zion (@forwardtozion).
Un festival d’art a peu de carrer
El Festival Electra va néixer l’any 2019 amb l’objectiu de donar visibilitat a artistes emergents i proporcionar espais de creació a Igualada. Des d’aleshores, el projecte s’ha consolidat com una plataforma d’expressió per a artistes locals i internacionals, utilitzant les caixes d’electricitat dels carrers com a suports per desenvolupar intervencions artístiques. Aquest any, el festival continuarà mantenint el seu compromís de donar veu a artistes joves locals, oferint-los l’oportunitat de compartir espai amb creadors més consolidats.
Un projecte col·laboratiu i sense ànim de lucre
Electra és un festival impulsat per l’esforç col·lectiu. Més enllà del suport de l’Ajuntament d’Igualada, el projecte compta amb la col·laboració de Pintures Planell, així com d’un equip d’artistes i voluntaris que treballen de manera desinteressada per fer realitat l’esdeveniment. El festival també es caracteritza per la seva aposta per la col·laboració amb altres projectes afins, com laGaspar, la MaCa, Konvent.0 o inLoft, unint forces per promoure l’art i la cultura a la regió.