75è aniversari: Punto Blanco, ens regim per uns valors molt clars que ens acompanyen en el nostre dia a dia

Ens regim per uns valors molt clars que ens acompanyen en el nostre dia a dia, i es troben darrere de cada producte que creem i cada decisió que prenem com a empresa.

La història de l’empresa comença el 1948 quan dos emprenedors igualadins, els germans Pere i Manuel Valls, descendents d’un llinatge amb forta tradició al món tèxtil, creen Industrias Valls, l’empresa que comença a fabricar els mitjons amb la marca Punto Blanco.

En aquests 75 anys l’empresa ha viscut moments molt diferents. Com encaren el present i com veuen el futur?

En una empresa com la nostra, amb una història de 75 anys, la clau de la persistència és l’adaptació en cada moment als temps que s’estan vivint. La combinació de fidelitat a la tradició i als valors de marca amb la visió d’allò que necessiten les persones a cada moment, és segurament una de les claus de l’èxit. En aquest sentit, les diverses generacions que han estat al capdavant de Punto Blanco, han sabut mantenir la tradició en forma d’articles com el Fil d’Escòcia que s’han fabricat des del 1948, i apostant sempre per la modernitat, tant en les col·leccions de moda, com en les tecnologies punteres.

Punto Blanco va néixer el 1948, però és la culminació d’un llegat tèxtil que ja existia

La història de Punto Blanco com a fàbrica especialitzada en la fabricació de mitjons i la comercialització amb una marca, comença el 1948. És cert, però, que la idea no surt com un “bolet” i que els germans Valls, els fundadors, pertanyien a una nissaga de fabricants del sector tèxtil.

Des d’aleshores no han parat de créixer. La fàbrica actual és del 1956?

L’edifici que tenim a l’avinguda Balmes es va edificar entre el 1953 i el 1956, quan les primeres instal·lacions de Punto Blanco es van fer petites.

És un edifici d’estil racionalista en què destaca el sostre de dents de serra: tot un referent arquitectònic de l’època que avui encara compleix una funció de sostenibilitat importantíssima.

Durant els anys 70, va caldre un espai addicional per emmagatzemar el producte acabat i es va construir la nau del polígon del Pla de les Gavarreres que encara funciona com a Centre Logístic.

Sempre pensant en els productes i els clients. Primer venedors visitant els territoris, després les botigues pròpies i el desafiament de l’omnichannel. Què vindrà després?

El producte i sobretot el client, són la columna vertebral de la nostra estratègia. Res del que fem tindria sentit si no anés dirigit a cobrir les necessitats de les persones que, al final, són les que ens fan confiança.

En 75 anys la distribució ha canviat moltíssim. Tot i així, els venedors que van a visitar el detallista, la botiga independent, encara formen part de l’estratègia de marca de Punto Blanco.

Amb el temps i els canvis del mercat, hem anat incorporant altres canals de venda, com van ser les botigues pròpies a primers de segle. Les botigues ens permeten, entre altres coses, prendre el pols del mercat d’una manera molt directa.

També hem estat pioners en el món digital. Molt aviat vàrem obrir un e-commerce que ens serveix de plataforma per obrir-nos al món. Avui aquesta botiga és una de les principals que tenim amb una venda que, si bé està molt centrada a España, té ramificacions pels cinc continents.

Com a pas definitiu, s’ha obert un espai B2B per a professionals que els permet gestionar les seves comandes en qualsevol horari.

L’omnichannel es complementa amb una presència constant a les xarxes socials més afins al nostre target.

El tèxtil ha canviat molt, abans era considerada una indústria neta i poc contaminant. Com valoren que ara es consideri poc sostenible?

La sostenibilitat és un concepte que s’ha anat introduint a la societat darrerament i que hi continuarà sent. Punto Blanco s’ha anat adaptant a un model sostenible a través de la inversió constant en R+D+i i la incorporació continuada de noves tecnologies i materials que fan que els nostres processos de fabricació i productes finals siguin més eficients i respectuosos amb el medi ambient.

D’altra banda, la falta de sostenibilitat del tèxtil sovint és a causa del que s’anomena “fast fashion”, la producció de moltes peces de baixa qualitat que duren poc.

La filosofia de Punto Blanco és justament la contrària. Posem al mercat peces de qualitat que tenen una durada força llarga i eviten la compra immoderada.

Avui ja no fan només mitjons. Quins són els productes més importants en la seva oferta?

A Punto Blanco ens agrada dir que som especialistes en productes que toquen a la pell. Amb aquesta filosofia, als anys 90 es van llançar les línies de roba interior, homewear i bany d’home i dona.

Pensen continuar diversificant?

Mai es pot dir mai, però a curt termini pensem que l’oferta de producte que tenim és suficient.

Industrias Valls sempre ha estat un referent de bona gestió humana. Continuen fent-se reunions d’antics treballadors?

La bona gestió de les persones és un dels pals de paller de Punto Blanco. El fet que hi hagi nissagues familiars en què tres generacions han treballat a l’empresa és un indicador que es cuiden les persones; això i la gran antiguitat de moltes de les persones que hi treballen, ens diuen que és una empresa on val la pena treballar.

I sí, hi ha colles d’antics treballadors que fan trobades i sopars sovint. Al cap i a la fi, quan has estat molt anys veient-te cada dia, es crea un vincle que va més enllà de la relació purament laboral.