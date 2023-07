75è aniversari: M. Piqué: “Des del 1948 donant-te la millor cobertura”

Entrevista a Toni Puiggròs Casas, Director General de l’empresa

Miquel Piqué i Rabell, empleat de banca als anys 40, es va establir com a agent lliure d’assegurances l’any 1948 i, així, va començar l’activitat d’intermediacions d’assegurances. L’any 1977 s’hi va incorporar el seu fill i actual conseller-delegat Miquel Piqué i Fajas, que transformarà l’empresa en societat anònima (SA), sota l’actual denominació M. Piqué Corredoria Tècnica d’Assegurances, S.A. Posteriorment la tercera generació es va incorporar a l’empresa, el 2009 Miquel Piqué Bausili , actual CEO, i al 2019 l’Araceli Piqué Bausili, dept.màrqueting.

Parlar de M. Piqué Assegurances a Igualada, és sinònim de contractar seguretat. No és aquesta una màxima de l’empresa des del 1948?

La seguretat dels nostres clients ha estat, sempre, el nostre principal objectiu. Lluitar, diàriament, per la defensa dels seus drets, és la nostra motivació.

Recordo l’anècdota d’un empresari igualadí va tenir un accident i quan estava encara convalescent, l’avi Piqué es va presentar per parlar de la indemnització, quan l’afectat ni es recordava d’haver contrac-tat una pòlissa. I la resposta de vostès va ser “nosaltres sabem que estem per aquests moments” Encara és així?

Potser els moments més “romàntics” del negoci han deixat pas a una relació més digital però sempre ben propera; coneixem la vida de la majoria dels nostres assegurats, molts d’ells amb fills i nets també clients de la corredoria i això comporta una relació que supera l’estricte àmbit comercial.

Com fan la feina d’identificar, avaluar i tractar els riscos?

Tot i les eines digitals actuals, no hi ha res com una visita “in situ” per veure i conèixer els riscos inherents als béns que volem assegurar. Necessitem conèixer de primera mà els factors positius i negatius del risc, valorar com presentar-ho a les companyies asseguradores per aconseguir les millors condicions i finalment, emetre una pòlissa que generi tranquil·litat i confiança al client.

Com s’implementa un programa d’assegurances?

És bàsic que l’assegurat ens transmeti les seves inquietuds en relació a l’assegurança; quin és el motiu que el porta a voler assegurar i també fer-li veure que poden existir altres riscos que no contempla. Igualment és necessari aclarir que l’assegurança no ho cobreix tot. Hi ha riscos que els ha d’assumir ell mateix, especialment els que corresponen a tasques de manteniment i millora dels riscos.

A molta gent li sembla car el que es paga cada any si no hi ha accidents?

El principi assegurador és el mateix que la solidaritat dels sistemes de protecció social; molts paguen perquè uns pocs rebin les prestacions; si no fos així el sistema trontollaria i els costos encara serien pitjors. El que sí que li puc garantir, és que en cas d’un sinistre greu o molt greu, tenir una bona assegurança et pot canviar la resta de la teva vida; i això no té preu… Sempre s’ha dit que no es pot evitar els riscos, però sí preveure’ls i preparar plans per reduir el seu impacte i plans de contingència per superar situacions difícils.

La prevenció és fonamental, especialment en els riscos industrials i, cada cop més, les exigències de les companyies són molt altes en aquest sentit i especialment en els sistemes contra incendi. Actualment és molt complex trobar cobertura per riscos sense bones mesures de prevenció.

Treballen amb moltes cases d’assegurances?

Actualment tenim codi obert amb més de 60 companyies asseguradores i treballem de forma activa amb la majoria d’elles.

Una empresa com la seva es continua valorant per la seva cartera de clients?

Aquest és un dels nostres valors; però també ho és el nostre capital humà, indispensable en una empresa de serveis com la nostra. També l’estratègia comercial enfocada clarament a la captació i manteniment dels clients.

Tot és assegurable?

Si tens un risc amb una possibilitat/probabilitat que tingui un sinistre, és assegurable… sempre que hi hagi una companyia disposada assumir-ho, és clar.

Com a anècdota, recordo que vàrem aconseguir cobertura per al muntatge d’una base militar l’exèrcit a l’Antàrtida, quan no hi havia cap companyia que volgués assumir aquest risc… i ho vam aconseguir!

Cada client és un cas?

No hi ha dues persones iguals al món; tampoc hi ha dos riscos idèntics; cada persona necessita que adaptem la seva realitat a l’oferta asseguradora del moment i en això rau, en bona part, la nostra feina. Cada client és únic.

Quan hi ha un sinistre, és senzill el procés fins a arribar a la compensació?

És molt més complex del que la gent pot arribar a pensar; d’entrada les companyies buscaran qualsevol clàusula que els afavoreixi per refusar el sinistre i no cobrir-lo; la nostra tasca diària és avantposar els interessos dels nostres assegurats, la nostra argumentació professional, els contactes que tenim dins d’aquest món (perits, tramitadors, directius, etc) i que molts d’ells són amics i coneguts, per aconseguir l’èxit. De fet, la nostra millor satisfacció és aquesta; que l’assegurat pugui rebre la indemnització. I quant més alta sigui, millor.

Els seus clients se senten recolzats davant les companyies asseguradores?

Així ens ho fan saber moltes vegades; i el nostre esforç va en aquest sentit; deixar clar als assegurats que nosaltres no representem a cap companyia, només representem els interessos d’ells exclusivament. I això és molt important que l’assegurat ho sàpiga.

El futur d’aquesta activitat serà semblant al que és avui?

L’activitat de mediació d’assegurances està en procés continu de digitalització i la IA ja és molt present en molts dels processos, però tot i així, seguim apostant per un equip humà ben preparat i orientat al màxim a servir al client i això no canviarà mai. Els mitjans tecnològics han de servir per humanitzar cada cop més el nostre servei. Mai al revés.