50è aniversari: Gràfiques Lamolla, bon servei i serietat

Entrevista a Jordi, Lidia i Ricard

És una PYME familiar d’arts gràfiques dedicada al disseny i fabricació d’envasos i de tot tipus de material imprès. L’empresa va ser fundada el 1973 pels seus pares Josep Lamolla i Rosa Montal, que els varen transmetre els valors de la feina ben feta i la importància d’un contacte proper i professional amb els clients. Gràcies al seu esperit emprenedor i valent de fa 50 anys que els ha caracteritzat durant tota la trajectòria de l’empresa, donant-los la confiança i la il·lusió necessàries per innovar constantment en la maquinària tecnològicament més avançada per oferir productes adaptats a les exigències del mercat de cada moment. Actualment, la tercera generació de la família ja està implicada en la continuïtat de l’empresa.

La qualitat i el medi ambient són unes de les prioritats bàsiques en l’estratègia corporativa de l’empresa i per aquest motiu estan compromesos a mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001, que inclou requisits de seguretat alimentària per a envasos del sector alimentari, també promouen una gestió forestal responsable d’acord amb els estàndards del sistema de cadena de custòdia de FSC i PEFC. Actualment estan en procés d’implementació d’una certificació mediambiental ISO 14001.

Esteu en el sector del packaging, que a la comarca té grans especialistes. Quin és el vostre tret diferencial?

Sí, a la nostra comarca el sector gràfic té molta rellevància donant feina a moltes persones. Nosaltres, tot i no ser una gran empresa, disposem del mateix tipus de maquinària, en menys quantitat i segurament no tan gran, però amb les mateixes prestacions. Així doncs, tenim la mateixa tecnologia amb els avantatges d’una empresa molt més flexible, aconseguint satisfer els clients en tirades més petites i terminis d’entrega força més curts.

Com ha evolucionat el sector en els darrers anys?

El nostre sector s’ha tecnificat molt, cada cop els processos són més automatitzats, la maquinària més ràpida i amb més controls de qualitat. En els darrers anys ha anat evolucionant la impressió digital, que si bé als inicis la qualitat no era prou bona, ara s’ha de ser un professional entès per saber si s’ha imprès en òfset o en digital, en aquest sentit nosaltres també disposem d’aquest sistema d’impressió, pensat per a edicions curtes i segurament en un futur, també serà viable econòmicament per a produccions més grans, tot i que difícilment arribi a les velocitats de producció de la impressió òfset actuals, on podem arribar a produir de 10 a 15.000 fulls per hora.

Tothom parla de sostenibilitat, però la presentació dels productes és clau en la venda emocional. Com treballeu els aspectes estètics?

Actualment es tendeix a minimitzar la quantitat de material utilitzat per a l’envasat i que sigui d’una procedència el màxim de sostenible amb el medi, també s’intenta eliminar el plàstic al màxim, tot i que aquest té unes propietats específiques que en molts casos el fa insubstituïble. La part estètica influeix molt a donar un aspecte de producte ecològic i sostenible, la tendència és de colors suaus amb acabats mate i, sempre que sigui possible, cartonets i papers sense estuc ni blanquejants, amb un percentatge de matèria reciclada elevat. De totes maneres també podem aconseguir colors molt vistosos amb materials molt respectuosos amb el medi.

Com col·laboreu amb els serveis de màrqueting de les empreses?

Normalment els departaments de màrqueting tenen idees per presentar els seus productes i busquen la manera més eficient de dur-ho a la pràctica, nosaltres els aconsellem sobre materials, volums, acabats i en tot el que calgui.

Com ha afectat que a Igualada hi hagi avui escoles universitàries en grafisme?

Tot el que sigui formació és positiu i si pot ser de proximitat molt millor, està bé que les persones de la comarca es puguin formar i treballar prop de casa.

Treballar per diferents sectors com perfumeria, cosmètica, electrodomèstics, electrònica, tèxtil, calçat i complements, és molt variat i amb exigències diferents?

Cada un té els seus trets diferencials i ens adaptem al que cada sector demana. El fet de treballar per diferents sectors té el seus avantatges com la diversificació que ens permet esquivar l’estacionalitat en la demanda d’algun d’ells.

Sembla que farmàcia, alimentació, begudes, neteja i drogueria siguin més productes de grans volums i preus baixos, sense que la creativitat s’exigeixi tant?

En tots els sectors hi ha productes de diferent nivell de preu i destinats a diferents segments de mercat, de totes maneres la creativitat i diferenciació no té per què ser cara.

Treballeu més per a la petita i mitjana empresa o per a grans corporacions?

Podríem dir que un percentatge elevat dels nostres clients són petites i mitjanes empreses, les grans marques solen tenir la seva agència de publicitat i nosaltres treballem en col·laboració amb aquestes agències.

No teniu la competència de la Xina?

Directament de la Xina no ens consta, el principal problema són les deslocalitzacions d’empreses que evidentment s’emporten les produccions d’envasos a llocs més propers a les factories.

Què és el disseny i modelat en 3D?

El disseny assistit en 3D, ens permet anar veient el comportament de l’estoig que estem desenvolupant, evitant moltes proves físiques prèvies. Una vegada acabat, fins i tot podem presentar una recreació en 3D i movible, que el client pot veure a la pantalla del seu ordinador, podent fer-lo rotar i veure-ho des de tots els angles.

Feu preimpressió i maquetació?

Nosaltres podem cobrir tot el procés de producció, des de la creació del volum de la caixa, el seu disseny, fer una maqueta física i després la producció (impressió, encunyat i engomat)

I impressió en òfset i UV?

Bàsicament es tracta del mateix sistema, la diferència radica en el sistema d’assecat de les tintes, en funció del suport a imprimir o característiques concretes utilitzem un o altre, això sí cal tenir la maquinària i tintes adequades. La impressió UV ens permet estar imprimint, encunyant i encolant simultàniament, reduint molt els terminis d’entrega.

Teniu un sistema logístic d’emmagatzematge i lliurament al client a la demanada?

Nosaltres, al no fabricar un producte vendible a diferents clients, treballem sobre comanda. Dels 3500 m2 de fàbrica, prop de 2000 m2, estan destinats a emmagatzematge, la major part és de matèria primera per poder subministrar a temps les necessitats dels nostres clients.