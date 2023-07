50è aniversari: Comercial Godó; “som servei, entre tu i jo hi ha química”

Aquest any celebra el seu 50è aniversari. És una empresa del sector químic pionera a l’Anoia. Estan centrats en la comercialització i distribució de productes químics de base i especialitzats per a la indústria en general amb presència sobretot en sectors com poden ser el tractament d’aigües i emissions atmosfèriques, la indústria adobera, tèxtil, alimentació, detergència i higiene, formuladors químics, agroquímics i tractament de superfícies metàl·liques, entre d’altres.

Comercial Godó celebra el seu 50è aniversari, que no són pocs anys. Com ha canviat el sector en tots aquest temps?

Els últims 50 anys el món ha canviat molt i en conseqüència la indústria ha canviat molt i, per descomptat, el sector del comerç de productes químics ha experimentat canvis significatius, tant en l’àmbit tecnològic com normatiu, ambiental i sobretot social amb una enorme sensibilització per part del sector cap a la societat.

L’avanç de la tecnologia ha tingut un impacte significatiu en el sector. La introducció de sistemes informàtics, comunicacions en línia i automatització de processos ha millorat l’eficiència de les operacions de comerç, emmagatzematge i logística, el que ha permès rapidesa més gran en els processos de compra i venda, la millora en la gestió dels inventaris, garantint la cadena de subministrament i la globalització de l’oferta i la demanda.

El sector, en els últims anys, ha estat testimoni d’una creixent globalització comercial, la liberalització del comerç internacional i l’harmonització normativa entre els diferents països, que ha permès un augment de les oportunitats a nivell mundial.

Aquests anys s’ha pres consciència de l’impacte ambiental i social que té tota activitat humana i la necessitat de protegir la salut del nostre planeta, fruit d’això s’han establert normatives i regulacions més estrictes per a la producció i comerç d’aquests productes així com una major i més estricta supervisió i control d’aquests, així com establir determinades restriccions sobre l’ús d’algunes substàncies que afecten el nostre planeta i els éssers humans. Aquestes regulacions han obligat les empreses a adaptar-se i adaptar els seus productes implementant pràctiques més sostenibles tant en la seva producció com en la seva utilització i aplicació, així com en la petjada a llarg termini que deixen.

Hi ha hagut un augment significatiu de la demanda de productes i activitats més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i les persones. Les empreses del sector hem assumit com a propis els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i l’agenda 2030 recollits per l’assemblea general de l’ONU.

El conjunt de novetats i tendències comentades en els punts anteriors ha suposat un avanç de les tecnologies, materials i sistemes de producció que han donat com a resultat productes més sostenibles, eficients i segurs; així com el desenvolupament de tota una manera treballar que millora considerablement tot el que envolta a la química en general.

Ara hi ha molts controls, sobretot en el seu sector. Abans també hi eren? Cada quant els heu de passar i per a quines matèries?

Per tal de contextualitzar hauríem de dividir els controls en dos grans grups. Per una banda, els controls o auditories voluntàries i de compromís amb el nostre client, les Normes ISO (de qualitat ISO 9001:2015, medi ambient ISO 14001:2015, i fabricació de dissolucions ISO 22241:2009) i per una altra banda, els controls o inspeccions que hem de passar per part de l’Administració degut a la naturalesa del nostre negoci, les substàncies químiques.

Les Normes ISO no deixen de ser sistemes voluntaris per assegurar uns determinats estàndards de qualitat comuns a tots els sectors i que cada empresa implanta a la seva mida per donar-ne compliment. Els sistemes de qualitat, a diferència d’abans que es centraven exclusivament en el producte final, actualment avaluen tota l’organització; des del procés de la tria dels proveïdors, les condicions de transport i emmagatzematge, capacitació i formació dels treballadors, integració dels diferents departaments tècnics, compliment de tots els requisits legals, transport i un llarg etcètera fins que el nostre producte és a casa del client. Les Normes ISO són auditades dos cops l’any (una auditoria externa i una altra d’interna).

El que sí que és vital i ineludible per al nostre sector és el compliment de tots els nostres Requisits Legals.

En el nostre cas tenim Requisits legals d’instal·lació (Seveso Nivell Alt, emmagatzematge, residus, emissions a l’atmosfera, efluents d’aigües, detectors de gasos, Sistemes Contra Incendis, Gas Natural, clima, Avaluació de Riscos, Pla d’Autoprotecció, il·luminació, PRL (prevenció de riscos laborals), legionel·la, aigües potables, estanteries, manteniment preventius d’equips crítics, envasos, plàstic, ADR, etc…). Concretament la Normativa SEVESO nivell alt que ens aplica té com objectiu la prevenció d’accidents identificant els riscos amb la voluntat de protegir les persones, medi ambient i les coses.

Aquesta normativa és realment crucial i de difícil compliment pel seu abast i criticitat, és auditada durant dos dies per tècnics de la Generalitat de forma anual.

També tenim Requisits Legals que apliquen a les substàncies que comercialitzem, normatives com REACH (reglament europeu que busca la millora de la protecció de la salut humana i mediambiental degut a les substàncies químiques i les seves mescles), CLP, etiquetatge, Alimentació humana, alimentació animal, precursors de drogues, precursors d’explosius, precursors d’armes químiques, CLP (classificació i etiquetat de productes), BPR (Biocidal Products Regulation), Registre Sanitari, APPCC (anàlisi de punts crítics), classificació de mescles i substàncies, Notificacions als Poison Centers, pictogrames, documentació tècnica i fulls de seguretat, ADR i un llarg etc…

Estem permanentment auditats per l’administració, però sens dubte cada empresa assumeix amb més o menys intensitat aquestes obligacions legals, no com a obligacions pròpiament sinó com una responsabilitat i presa de consciència sobre el que fa i el seu impacte o possible impacte sobre el seu entorn. És un sistema molt viu i que creix any rere any, té molt poc a veure del que estava regulat farà 15 anys, ha crescut de forma exponencial i ho seguirà fent.

Us afecten molt les mesures de seguretat?

Són la clau de la nostra activitat, de res serveix produir i vendre un químic si es fa sense respectar la seguretat des d’un punt de vista global; qualsevol incident en la nostra indústria té una gran afectació a l’exterior de les nostres instal·lacions generant situacions que poden perjudicar les persones, el medi ambient i l’entorn. Tot ha d’estar controlat i els perills han d’estar previstos mitjançant les Avaluacions de Riscos on es detallen les diferents hipòtesis que hem d’elaborar i documentar dels possibles incidents i accidents que es podrien ocasionar i com els podem mitigar. Tota aquesta documentació està revisada, comprovada i inspeccionada per l’Administració anualment i s’ha de renovar i tornar a estudiar cada tres anys. A la nostra empresa, una de les principals mesures de seguretat són els simulacres d’accident: tots a la nostra organització hem d’estar entrenats i avesats, assumint cadascú les funcions previstes per cada brigada del PAU (pla d’autoprotecció aprovat per la Generalitat de Catalunya) que ens permet controlar i minimitzar els riscos d’accident capitanejat pel nostre Bomber d’empresa.