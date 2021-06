50 anys de Drac Màgic, la cultura cinematogràfica com a eina de coneixement, crítica i reflexió

Carmel.la Planell

Fotògrafa, Filòloga i Historiadora

Enguany, Drac Màgic celebra mig segle de la seva fundació com a cooperativa que va ser pionera en la difusió educativa de la cultura audiovisual àdhuc de la divulgació cinematogràfica amb perspectiva de gènere i atenta a les diversitats socials.

Drac Màgic va néixer a l’any 1971, amb una resolta iniciativa de fomentar l’educació i formació dels i les escolars en l’univers cinematogràfic; això és –encara durant les darreres cuades del franquisme- aquesta cooperativa va aventurar-se en l’ensenyament de les noves generacions d’escolars encaminant-los en un visionat i descoberta fílmica deslligats del simple acte de lleure o entreteniment, amb la finalitat d’introduir-los en una veritable comprensió fílmica. A resultes d’aquesta decidida vocació d’ensenyar tants i tants continguts audiovisuals, avui, després d’anys i anys, i generació rere generació, resulta incomptable el nombre d’apassionats i apassionades per al mon del cinema.

Tot un mèrit del que es pot felicitar aquesta cooperativa, endemés d’haver fet promoció del cinema en català i de conquerir objectius tan agosarats com promoure la diversitat educativa, garantir una formació inclusiva i la igualtat d’oportunitats; i, el que és més, construir un llenguatge educatiu allunyat de qualsevol forma de discriminació sexista. Precisament, és en aquest sentit que Drac Màgic ha arribat a desenvolupar nombrosos projectes en els camps de la pedagogia cinematogràfica, de la difusió del cinema infantil i l’exhibició del cinema de dones amb una fita exitosament conquerida: la construcció d’imaginaris lliures i capaços de fer trontollejar les estructures més conservadores i reaccionàries de la societat.

La celebració d’aquests 50 anys ha posat el focus, des del passat mes de març, en una sèrie d’esdeveniments a la ciutat de Barcelona i al món virtual, a base de l’organització de diverses activitats paral·leles que es complementen –o resumeixen- en una extraordinària i completíssima exposició virtual “50 Anys d’Històries de Cultura Audiovisual”. De fet, una mostra que és tota una revisió de la seva magnànima trajectòria i –com no- de totes les persones que l’han fet possible, no sense considerar els més destacables recursos didàctics –fitxes tècniques, suggeriments, valors, etc.- de què s’han nodrit un ingent nombre de pel·lícules clàssiques i contemporànies, o bé tantes i tantes cintes infantils i juvenils; un valuós material que, des d’ara, és possible de revisar o descobrir de casa estant gràcies a la plataforma Filmin.

Al capdavall, tot el fons documentat de Drac Magic evidencia el paper fonamental que ha jugat aquesta cooperativa en l’educació audiovisual, en el cinema infantil i en el cinema feminista -Mostra Internacional de Films de Dones- des de la dècada dels 70’ fins als nostres dies. Tanmateix, darrere d’aquesta laboriosa i certificada tasca hi ha equips de treball, persones amb noms i cognoms que han estat les artífexs al decurs d’aquest mig segle, majoritàriament, dones, des dels dies de les pioneres Dolors Manté, Marta Selva o Anna Solà, fins a noves i nous integrants tant en l’esfera de l’organització com de la col·laboració.

Amb tot, des de l’àmbit d’actuació territorial de la comarca de l’Anoia, els serveis educatius, altrament i popularment coneguts com a Centre de Recursos Pedagògics, atès que des de fa dècades vénen col·laborant i donant suport a l’activitat pedagògica dels centres acadèmics, també s’ha contribuït a vehicular les diferents ofertes de material audiovisual de Drac Màgic per a les diferents àrees curriculars de tots els centres d’ensenyament. Així és, totes les persones que són o bé hem estat docents; personalment m’atreveixo a sumar-les -des de les nostres contrades- en aquest festeig del 50è Aniversari de Drac Màgic per a un modest reconeixement però del tot merescut que vol agrair aquest intercanvi d’experiències educatives orientat a fomentar una profunda reflexió i un saludable pensament crític sobre el nostre alumnat.