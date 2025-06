El 5 de juliol, torna a la rambla la trobada de cotxes clàssics

Igualada celebrarà el dissabte 5 de juliol la desena edició de la Trobada de Cotxes Clàssics, una cita ja consolidada que, com és habitual, tindrà lloc a la Rambla de St. Isidre.

L’esdeveniment està organitzat per Igualada Comerç, el Moto Club Igualada i la Comissió de Sant Cristòfol, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, i s’emmarca dins els actes festius de Sant Cristòfol, patró dels conductors.

Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar prèviament. La participació està limitada a 100 vehicles, i cal que siguin anteriors a l’any 1990, amb la ITV en vigor i assegurança obligatòria. Com en cada edició, es programarà una ruta per la comarca per gaudir dels paisatges i compartir l’afició pel motor clàssic.

A banda de ser un punt de trobada per als amants dels vehicles històrics, la trobada representa un impuls important per al comerç local, ja que atrau visitants d’arreu de Catalunya i contribueix a la dinamització del centre de la ciutat. Per a més informació i inscripcions, es pot consultar el web igualadacomerc.cat.