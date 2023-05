450 igualadins participen en l’ofrena del ciri votiu a Montserrat

El passat dissabte, 20 de maig, la ciutat d’Igualada va renovar la seva tradicional ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat. La comitiva es va desplaçar amb set autocars i va aplegar més de 450 persones. Com ja és tradició també van participat de l’ofrena diverses entitats que aquest any commemoren aniversaris destacats que aquest any van ser l’Ateneu Igualadí, que aquest 2023 celebra 160 anys d’història, l’escola Mare del Diví Pastor que en fa 150, l’associació cultural Dessota que enguany ha arribat als 80 anys, la coral juvenil Xalest, que enguany fa 50 anys, l’associació Gent Gran d’Igualada que també en celebra 50, l’escola Institució Igualada que fa 50 anys, l’associació Veïns del Barri de Sant Jaume de Sesoliveres que en fa 30 i els Petits Diables d’Igualada – Drac Bufarot que enguany celebren 20 anys d’història.

L’oferiment i encesa del ciri es va fer coincidint amb la missa conventual a la Basílica de Montserrat i, en acabar, la comitiva va ser rebuda en una audiència especial pel Pare Abat, Manel Gasch, a la mateixa Basílica on es va dur a terme la missa conventual.

Aquesta tradició, que es va recuperar a la dècada dels anys noranta del segle passat, recorda que ara fa més de cinc-cents anys, l’any 1.515, amb l’objectiu d’evitar l’arribada d’una epidèmia de pesta sorgida a Barcelona, els consellers de la vila d’Igualada van demanar protecció a la Mare de Déu duent-li un ciri.