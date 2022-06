400 persones celebren els 50 anys de l’AE La Flama

El passat dissabte 18 de juliol, l’Agrupament Escolta La Flama va celebrar el seus 50 anys en companyia dels escoltes, les famílies, les persones que havien passat per l’agrupament i també diversos representants d’Escoltes Catalans i de diverses entitats de lleure de la comarca. Unes 400 persones van passar per les activitats del llarg de la jornada, que es va viure al Museu de la Pell.

Durant la setmana, desenes de persones van passar per l’exposició 49+1, que va acollir records dels 50 anys d’història a partir de les aportacions de qui ha passat per l’agrupament al llarg del seu recorregut. La primera activitat oberta al públic va ser un cau obert on les branques (grups d’escoltes i monitors) van obrir la seva activitat de jocs i gimcanes en tres grups. S’hi van sumar diversos grups del AEiG Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà, així com grups de la Coral Gatzara i altres infants de la ciutat. Posteriorment, van gaudir del berenar popular que va comptar amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua.

A les set de la tarda, el pati del Museu de la Pell va acollir una taula rodona formada per diverses persones que han passat per l’agrupament, on es va fer balanç de quin impacte té el cau en la vida de la gent. També es van tractar temes com la integració, la vinculació amb l’entorn o el procés del canvi d’entitat. Al vespre van continuar les activitats al Museu amb un sopar popular organitzat per l’Associació de Famílies d’Escoltes. Hi van assistir quasi tres-centes persones. Es va aprofitar el sopar per agrair la implicació de qui va col·laborar amb la rua de Carnestoltes i d’Escoltes Catalans, per l’acollida de l’agrupament.

A més a més, es van bufar les espelmes amb un discurs emotiu on l’entitat va afirmar ser “conscients de la història que ens precedeix com a Torxa i la que tenim per davant com La Flama”. L’estona de després de sopar va acompanyar-la la música de la Mimi Rose (Míriam Riba). La festa posterior va comptar amb balls populars i amb el concert reivindicatiu d’El pa de cada dia.

L’entitat ha assegurat mostrar-se molt satisfeta de l’èxit de la jornada que creuen que va ser la confirmació “que la flama està més viva que mai”. També han agraït el suport de tota la gent que va col·laborar a l’acte.