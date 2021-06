40 projectes del procés participatiu de la Capital de la Cultura Catalana, a punt per ser votats

Ja ha acabat la fase de valoració tècnica i 40 projectes culturals presentats al procés participatiu per part de les diverses entitats i empreses culturals d’Igualada, han estat validats per sotmetre’s a votació. La comissió tècnica formada per personal tècnic del Departament de Promoció Cultural, Serveis Jurídics, Entorn Comunitari i Cooperació de l’Ajuntament d’Igualada ha treballat conjuntament per estudiar la viabilitat dels projectes i revisar que compleixin tots els requisits.

L’informe de valoració es pot trobar al web www.igualadaccc2022.cat, on hi ha detallades totes les propostes presentades. Pràcticament la totalitat d’activitats presentades han estat acceptades per formar part a la fase de votació popular. La validació o desestimació de propostes ha estat comunicada a les entitats i empreses culturals que hagin presentat els projectes.

Fase de votació

Aquesta fase oberta per la ciutadania té per finalitat la selecció de les propostes que finalment s’executaran durant el 2022 en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, per votació.

Es podrà votar del 28 de juny a l’11 de juliol i ho podran fer les persones empadronades a Igualada majors de 16 anys.

Cada persona haurà de votar 3 projectes dels 40 que hi haurà per escollir. La votació s’efectuarà a través del web de l’esdeveniment www.igualadaccc2022.cat identificant-se amb el DNI o NIE.

Per tal de facilitar la localització de les activitats per les votacions, estaran agrupades en els diferents àmbits de la cultura: Patrimoni, recerca, pensament, amb un total de 5 propostes; Cultura Popular i Tradicional, amb 8 propostes; Teatre, dansa, i musicals, també amb 8 propostes; Música, la més nombrosa amb 15 propostes i finalment Art i fotografia amb 4 propostes a votar.

En el cas de no disposar dels mitjans tècnics per accedir al web, es podrà votar a través dels punts de votació que estaran ubicats a la Sala d’Exposicions Municipal, al vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada i a la Biblioteca Central d’Igualada.

Els horaris dels punts de votació presencials seran: Sala d’Exposicions Municipal, de dimarts a dijous de 18 a 20h, divendres de 17:30 a 20:30h, dissabtes d’11 a 14h i de 17:30 a 20:30h i diumenge d’11 a 14h i de 18 a 20h; vestíbul de l’Ajuntament d’Igualada de dilluns a dijous de 8 a 18h, i divendres de 8 a 14h; Biblioteca Central d’Igualada, de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h, excepte el dilluns al matí que la Biblioteca està tancada.

Un cop acabat el període de votació, les activitats que presentin un major nombre de vots seran les que s’executaran fins a esgotar la partida pressupostària de 75.000 €, destinada a cobrir els costos dels projectes. Les propostes guanyadores passaran a formar part de la programació cultural per l’any 2022.

La setmana següent de les votacions es publicaran les propostes guanyadores al web de la capitalitat i l’Ajuntament contactarà amb les entitats i empreses culturals d’aquestes perquè formin part de la programació cultural del 2022.