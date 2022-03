4 Vides, de Ràdio Igualada supera els 5.000 capítols reproduïts

El diari personal de quatre igualadins i igualadines, en format podcast, ha despertat un gran interès per l’audiència i ha obtingut un seguiment espectacular superant la xifra de les 5.000 reproduccions entre els 4 protagonistes.

La curta durada dels capítols, el fet que es puguin escoltar per les plataformes Ivoox i Spotify, amb el suport de la pàgina web www.4vides.cat, i el component local dels seus protagonistes, ha generat una allau de reproduccions. D’aquestes 5.000 reproduccions, gairebé 2.800 corresponen al diari personal de la Montse Sanou en el que explica la seva trajectòria vital durant els mesos que ha estat lluitant contra un càncer de pit.

La difusió que va fer l’AECC a través de les xarxes ha estat clau per obtenir aquestes xifres. La resta de personatges, la Laia Vicens, en Pol Esteller i el mossèn Xavier Bisbal acumulen més de 750 reproduccions cada un d’ells, en unes xifres que estan molt per sobre de les inicialment previstes per l’emissora municipal.

Aquests bons resultats fa pensar a Ràdio Igualada en impulsar una segona edició del 4 Vides, i a la vegada plantejar nous formats que s’adaptin a les noves maneres d’escoltar la ràdio.

El projecte 4 VIDES

L’emissora municipal va demanar a principi de setembre de 2020 a dos igualadins i dues igualadines que escrivissin un diari personal. Un mossèn, una periodista, un policia i una dona que ha lluitat per superar un càncer de pit, ens ofereixen, en diferents capítols, un any de la història de la seva vida en un marc de pandèmia global. Es tracta de 4 històries, de 4 persones molt diferents, que s’obren de bat a bat per deixar-nos entrar en una etapa molt concreta de la seva vida. El format del projecte és en podcast i tots els capítols dels 4 personatges ja estan a disposició per poder-los escoltar. Aquest format ens permet, tal com si fos una plataforma de continguts audiovisuals, accedir a tots els capítols de les 4 històries.