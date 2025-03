La 36a Mostra Igualada escalfa motors per alçar el teló el proper 3 d’abril

La capital de l’Anoia es prepara per acollir, del 3 al 6 d’abril, la 36a edició de la Mostra Igualada, el principal mercat d’arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Amb 41 companyies participants i 94 representacions, aquesta edició aposta per la qualitat, la diversitat i la innovació en les propostes escèniques.

Dimecres, en roda de premsa al Teatre Municipal l’Ateneu, es va fer la presentació oficial de la Mostra d’enguany, en un acte que va comptar amb la presència del director artístic de Mostra Igualada, Ramon Giné; la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Carme Riera i Romà Cano, director del Serveis Territorials de la Generalitat.

Carme Riera va fer palès el suport que l’Ajuntament igualadí fa de la Mostra des de fa 36 anys i l’aposta dels igualadins per acollir i gaudir d’aquests quatre dies en què els espectacles omplen diversos espais de la ciutat. “A més a més m’agrada destacar l’impacte positiu que genera, amb un retorn als comerços, restaurants i a la ciutat en general” va dir Riera. “La Mostra té aquest doble vessant: per una banda la part de programació i de teatre per al públic i a la vegada és un mercat estratègic, un punt de trobada per als professionals”.

Per altra banda, tant Carme Riera com Ramon Giné van voler destacar la importància que tenen per a la Mostra la 50 de voluntaris “sense els quals seria molt difícil dur a terme els quatre dies de festival, així com també la importància de les famílies acollidores, que faciliten l’estada de les companyies a al ciutat”.

Per la seva banda en Ramon Giné va fer una valoració molt positiva de les sol·licituds rebudes aquest any, que és el que se n’han rebut més. El director artístic del festival explicava que han volgut combinar la programació de companyies emergents amb altres de consolidades i també que hi hagi una gran varietat de gèneres. D’aquesta manera, dels 41 espectacles que s’han programat n’hi ha de teatre, dansa, circ, música, màgia, clown i instal·lacions artístiques.

L’exploració de nous llenguatges escènics, les propostes participatives i de compromís social i la combinació de noms emergents i grans trajectòries són els trets distintius de la Mostra d’enguany.

Cada any, la Mostra convoca prop d’un miler de professionals del sector en un esdeveniment clau, únic i referent de les arts escèniques per a tots els públics que té per objectiu configurar les programacions familiars d’arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. La Llotja, situada de nou a les Encavallades del Museu de la Pell, esdevindrà l’epicentre de les activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.

Les entrades per al públic general es poden adquirir a la web de la Mostra (www.mostraigualada.cat) i estan a la venda des del dissabte 8 de març amb preus que oscil·len entre 6 i 10 euros.

La 36a Mostra Igualada en xifres

Enguany la Mostra Igualada ha rebut 937 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n’ha seleccionat 41. D’aquestes companyies, 32 són de Catalunya, 7 de la resta de l’Estat i 2 internacionals.

Durant quatre dies es realitzaran 94 funcions en 16 espais d’actuació. Enguany es podran veure 7 novetats absolutes i 10 novetats a Catalunya.

A 11 de març, ja hi ha més de 810 professionals i més de 320 entitats acreditades. S’estima que la xifra augmentarà fins a arribar al miler d’acreditats els dies de la Mostra. Enguany visitaran la Fira una quinzena de professionals del Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Països Baixos, Lituània, Suècia, Singapur, Canadà, Portugal, França, Itàlia, Alemanya Bèlgica i Xile; i comptarà amb més de 50 voluntaris i una desena de famílies acollidores.

La programació

La Mostra Igualada presenta 41 espectacles de teatre, dansa, circ, música, màgia, clown i instal·lacions artístiques, amb una programació que busca l’equilibri entre gèneres, formats i edats.

A més, aquest any destaca el projecte Mostra Diversa, una iniciativa inclusiva en col·laboració amb el centre Àuria, que busca establir-se de manera continuada amb diferents companyies del territori i promoure la inclusió a través de l’art. Els participants, sota la direcció d’un equip professional, treballen per crear un espectacle que s’estrena dins del marc de la fira. Aquesta edició compta amb la direcció de Farrés Brothers i Cia i presentarà l’espectacle teatral FrankMents.

Un altre element destacat que s’impulsa amb aquesta edició són els espectacles immersius i d’art participatiu, on la mediació cultural i l’enllaç amb la comunitat educativa juguen un paper fonamental.

Són propostes que van més enllà d’un projecte escènic amb un resultat final, com és el cas de Museu del Temps de Jose Antonio Portillo & Unnica Arts. Amb aquesta proposta, un grup de nou persones, en un ritual públic, enterraran objectes que representen records per reflexionar sobre el temps, la memòria i la identitat territorial.

Mostra PRO Catalan Arts

L’edició d’enguany tornarà a comptar amb La Llotja, ubicada al primer pis del Museu de la Pell, com a principal espai relacional de la Mostra per als professionals acreditats. Aquest espai serà l’escenari de diverses activitats d’interès per al sector, com taules rodones i presentacions. Per potenciar la trobada i la interacció entre companyies, programadors i altres professionals, baixa la intensitat de la programació d’espectacles el dijous 3 i el divendres 4 entre les 11 h i les 13 h. La Mostra PRO Catalan Arts, és un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.