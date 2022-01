El proper diumenge 16 de gener de 2022 a les 10:00 hores tindrà lloc la 16a edició del duatló ciutat d’Igualada, on prendran part un total de 350 triatletes d’arreu de Catalunya, per recórrer els 6 km del primer tram de cursa a peu que es disputaran per la zona de l’estadi atlètic i la urbanització del pla de la massa, seguit del tram de bici de 18 km un circuit molt exigent i ràpid d’anada i tornada per la carretera que uneix Igualada amb el poble de Sant Martí de Tous. I finalitzar amb el segon tram de córrer de 3 km al mateix circuit completant la prova, que finalitzarà a l’estadi atlètic.

La jornada esportiva finalitzarà a les 12:00 amb un petit duatló “Push Bike” per nens de 2 a 5 anys de la ciutat, amb 50 metres de cursa i 150 m de bicicleta, amb l’objectiu de promoure l’esport entre els més petits. Es tracta d’una prova gratuïta per la qual no és necessària cap mena d’inscripció prèvia, només ser a l’estadi atlètic d’Igualada a aquella hora, amb vambes esportives, bici i casc.

Una bona oportunitat per compartir una matinal esportiva en família, gaudint d’una prova d’alt nivell esportiu i festiu a la nostra ciutat d’Igualada.