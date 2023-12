30a edició dels Premis de Comunicació no Sexista, i IX edició del Premi Margarita Rivière

Publicitat

El passat 30 de novembre, al Centre de Recursos per a les Dones, La Ciba, de Santa Coloma de Gramenet, l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) va celebrar la 30na edició dels Premis de Comunicació no Sexista 2023, així com la IX edició del Premi Margarita Rivière; un acte conduït per la periodista Laura Rosel.

En la seva intervenció, a la presentació, Marta Corcoy, presidenta de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya, va fer palès l’orgull de recordar i commemorar els 31 anys de vida de l’Associació i la pròpia 30na edició d’aquests premis; no sense posar en qüestió el per què, als nostres dies, els mitjans de comunicació encara segueixen discriminant les dones. En conseqüència, es va reafirmar en què cal continuar amb convocatòries com aquestes per a premiar un periodisme valent i de bones pràctiques.

Així mateix, les paraules de Corcoy, més enllà de reivindicar uns drets igualitaris a l’hora d’exercir el periodisme, també apuntaven en la importància de lluitar contra una massa sovintejada desinformació, el que ella considera un dels grans enemics del periodisme. Alhora, senyalava que l’altre enemic del periodisme és quan periodistes i comunicacions polítiques van de la mà; quelcom -entén- del tot inviable.

Seguidament es va procedir a fer l’entrega dels premis corresponents a aquest 2023: el primer guardó, va ser el Premi Bones Pràctiques en Fotoperiodisme per a la fotògrafa Roser Vilallonga, una dona de consolidada trajectòria que considera que falten referents femenins en aquest camp, és a dir, mirades de dones per a explicar el que passa a la nostra societat.

El següent premi va ser el Premi Bones Pràctiques en Periodisme Comarcal, per a la manresana Pilar Goñi, directora del Grup Taelus de Comunicació, la qual en referència a la lluita per la igualtat va subratllar la necessitat de fer passos de gegant.

El Premi Bones Pràctiques en Rigor Acadèmic va ser per a María Jesús Izquierdo, profesora jubilada de la UAB, la qual va fer esment a què cal un discurs feminista en les competències del coneixement econòmic i social.

El guardó referit a les Bones Pràctiques en Ràdio, va ser per a la Rosa Cervantes, periodista y conductora de l’espai “Con ellas. Mujeres que cuentan”, a Radio 5.

El Premi Bones Pràctiques en la Visibilització del Futbol Femení va ser per a Danae Boronat; la qual va destacar el pes de les referents periodistes en el Futbol Femení; lamentant a la vegada que el sexisme en aquests esfera de l’esport sigui un tema que ve de lluny, i no resolt.

En un altre sentit, el projecte EFEMINISTA, el portal d’igualtat de l’Agència EFE, liderat per Macarena Baena, va a ser reconegut amb el Premi Bones Pràctiques.

Mentre que el reconeixement de les Bones Pràctiques a la Lluita per la Dignitat Esportiva va correspondre a Mapi León, Patri Guijarro i Alexia Putellas del FC Barcelona.

Carmen Domingo va ser reconeguda amb el Premi Bones Pràctiques en Opinió, la qual va accentuar l’interès de l’opinió de les dones atès que són la meitat de la població; i també va dedicar un record a la situació que viuen les dones afganes i palestines.

El Premi Bones Pràctiques a la Difusió televisiva de l’Esport femení va ser per a la periodista Paloma del Río. En aquest cas un vídeo personalitzat deixava clara una imperiosa necessitat de drets igualitaris en el tracte de les dones en el futbol femení en relació als homes.

Quant al Premi Bones Pràctiques a la Trajectòria Professional, aquest va ser per a la periodista María Eugenia Ibáñez. Ibáñez va posar en valor els 31 anys compartits amb l’ADPC. I, de més amb més, va voler remarcar que el feminisme és rebel·lio permanent; especialment si es té en compte que a dones i homes els queda molta feina per fer.

El guardó lliurat a les guanyadores va ser una fotografía d’Anna Surinyach, fotoperiodista especialista en migracions i drets humans, editora gráfica de la revista 5W.

I pel que fa referència als Tocs d’atenció en periodisme aquests van anar adreçats a la Federació Espanyola de Futbol, en concret en referència al cas Rubiales; de la mateixa manera un altre toc va ser per al Govern de l’Iran, amb motiu de l’empresonament de la reportera Elaheh Mohammadi, la fotògrafa i Niloufar Hamedi, com aconseqüència d’haver informat públicament de la mort de Jina Amini.

El IX Premi Margarita Rivière amb rigor periodístic i amb visió de gènere va ser per a la periodista i escriptora Maruja Torres, una de les més consolidades i longeves referents en la professió del periodisme.

Torres, amb una escultura de la artista tortosina Cinta Sabater i una col·lecció de llibres a les mans, agraïda per aquest reconeixement, més enllà de recordar altres periodistes i aquells temps en què l’exercici del periodisme amb prou feines sabia què era el feminisme; va fer un pronunciament rotund a no fer, a hores d’ara, ni un pas enrere en les conquestes del feminisme.

Finalment, Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma, va tancar l’entrega dels premis bo i accentuant la transcendència d’aquests en reconèixer la feina ben feta, endemés de considerar tot un èxit aquesta celebració i encoratjar a l’ADPC a seguir i no parar i fer-se més gran.

