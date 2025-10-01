1 d'octubre de 2025

30 anys de trajectòria al servei de la salut visual

Aquest 2025, Triòptic Igualada celebra el seu 30è aniversari. Tres dècades en què ha esdevingut un referent a la ciutat gràcies a la combinació d’un servei proper i personalitzat amb productes de qualitat.

Al capdavant hi trobem Juan Carlos, diplomat en Òptica i Optometria, qui, amb només 24 anys, va apostar per obrir la seva pròpia òptica a la plaça Cal Font. Conversem amb en Juan Carlos sobre els inicis, l’evolució del sector i el futur d’un ofici que és molt més que vendre ulleres: és salut, confiança i proximitat.

Com vas arribar al món de l’òptica i l’optometria?

Vaig començar molt jove, als 16 anys, com a ajudant en un taller d’òptica. Allà vaig aprendre l’ofici des de baix, i alhora vaig compaginar feina i estudis. Més endavant vaig treballar en una cadena d’òptiques a Barcelona i a la consulta de dos metges aquí a Igualada. Quan es va urbanitzar la plaça Cal Font, vaig veure-hi una oportunitat i, amb només 24 anys, vaig decidir obrir la meva pròpia òptica.

El futur passa per mantenir-nos fidels al nostre estil en un mercat competitiu

Com ha evolucionat el model de negoci?

La tecnologia ha avançat moltíssim, sobretot en la maquinària per diagnosticar i adaptar les graduacions. Tot i així, jo mantinc un estil de venda tradicional: m’agrada seure amb cada client, escoltar-lo i assessorar-lo personalment. Crec que el valor afegit és precisament aquest tracte proper i professional.

Quina és la fórmula de l’èxit després de 30 anys?

El tracte personal i honest. Aconsellar bé, oferir productes de qualitat i estar sempre al costat del client. La continuïtat també és clau: molts clients valoren trobar les mateixes cares de sempre.

Què us diferencia respecte a altres òptiques?

Oferim marques reconegudes i ulleres amb dos anys de garantia. No treballem amb marques blanques de poca qualitat. A més, donem fins a tres mesos de garantia d’adaptació en vidres progressius i assegurem que ningú marxi sense una solució adequada.

El tracte personal, la qualitat i la confiança són la nostra essència.

Què t’ha omplert més en aquest camí?

Veure clients que venien de petits i que ara tornen amb els seus fills. És molt emocionant haver crescut professionalment al costat de tantes famílies d’Igualada.

Quins reptes veus per al futur?

El repte és mantenir-nos fidels al nostre estil en un mercat cada cop més competitiu i amb moltes cadenes. També estar al dia de les noves tecnologies i incorporar-les sempre que ajudin a millorar el servei. Però, sobretot, continuar oferint aquest tracte personal i professional que ens fa diferents.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
Calonge de SegarraContingut Patrocinat