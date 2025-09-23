El 27 de setembre, desena Diada del Ball de Sant Miquel i els Diables a Igualada

El proper dissabte 27 de setembre al vespre a Igualada se celebrarà la desena diada de Sant Miquel, organitzada pel Ball de Sant Miquel i els Diables, d’Igualada. Consistirà en una exhibició de balls parlats i una cercavila de foc, amb el Ball de diables de Vila-seca i el Ball de diables de Ribes com a convidats.
Amb l’objectiu de donar a conèixer els balls de diables tradicionals del país, la diada començarà a les 7 de la tarda a la Plaça Sant Miquel, amb una mostra dels balls parlats amb versots satírics del Ball de diables de Vila-seca i el Ball de diables de Ribes. A continuació, s’iniciarà la cercavila de foc, que començarà a ¼ de 9 del vespre a la Plaça Sant Miquel per acabar amb les enceses de lluïment i l’encesa conjunta dels tres balls a la Plaça de l’Ajuntament.
L’acte compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada. El sopar serà gentilesa del restaurant MenjaB i compta amb la col·laboració de Popart Print. La diada es fa també amb el suport de Fruites Mendez, República Botànica, Òptica Rodrigo, IGEASA, Junyent corredoria d’assegurances del Grup Carles, Transdiema i biorenovables.
Els protagonistes de la diada
L’any 2011, el Ball de Sant Miquel i els diables va recuperar el ball històric de diables d’Igualada basant-se en documents de l’arxiu Joan Amades, on es representava la lluita dels diables contra els exèrcits del cel i acabava amb versos satírics. Documentat des d’inicis del segle XV a la ciutat, aquest ball es va mantenir al segle XVI i XVII i apareix en programes de la Festa Major entre 1851 i 1930 com a “Ball de Diables”, esdevenint un referent del model de diables penedesencs amb parlaments vuitcentistes. Les últimes aparicions conegudes van ser el 1933. Actualment, el Ball compta amb uns 35 membres i forma part de FESTHI i de la Coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya.
A Vila-seca hi ha constància d’actuacions de diables des del segle XIX, probablement seguint el model històric del Camp de Tarragona. Aquestes sortides es feien per la festa major de Sant Esteve, a la processó del 3 d’agost. La tradició es va perdre arran de la Guerra Civil i no es recuperà fins al 22 de març de 1989, quan es reprèn amb el model penedesenc, incorporant Llucifer, la Diablessa, Sant Miquel i el ball parlat. Actualment, el Ball de Diables participa en actes destacats com la Nit del Foc, el Ball de Sant Miquel i Diables, la Carretillada, el Seguici Tradicional i els correfocs de Sant Jaume i Sant Esteve.
Les primeres referències de ball parlat a Sant Pere de Ribes són de l’any 1882. Forma part del ric patrimoni festiu de Sant Pere de Ribes. La colla actual del Ball de Diables de Ribes és la més antiga en l’actualitat i es va formar l’any 1988. Per Sant Pau de 1995 el Ball de Diables de Ribes va passar de portar una casaca a portar capa, decorada amb motius de la vinya i el vi. Les capes del Llucifer i la Diablessa llueixen els símbols dels patrons de Ribes: les claus de Sant Pere, el Llucifer; i el sabre de Sant Pau, la Diablessa.