25è aniversari: EquipCeràmic; enginyeria 100% enfocada a la millora dels processos de la indústria ceràmica

Porten 25 anys amb el nom d’Equipceramic i els ha permès recollir coneixement i experiència sobre el comportament de tot tipus d’argiles i maons. Han construït un equip de treball multidisciplinari enfocat a buscar maneres de millorar contínuament els processos de producció de maons a tots els continents. Han reclutat enginyers joves amb un expedient acadèmic destacat, i assolit talent dins del mateix sector. D’aquesta manera, l’empresa i principalment els seus clients poden estar segurs que els seus serveis i dissenys seguiran millorant en el futur. L’excel·lència és el seu màxim objectiu.

Treballen amb clients fidels a la seva marca des dels inicis i el motiu principal és la seva oferta de qualitat, proximitat i serveis creatius personalitzats que premien Equipceramic amb el títol de l’enginyeria d’argila pesada més destacada del sector.

Des que vàreu començar què ha canviat en el sector?

En tots aquests anys, el sector ha evolucionat molt. Les noves tecnologies, tant en termodinàmica com en automatismes, han millorat considerablement la forma de treballar en el sector. No obstant això, nosaltres treballem arreu del món, i cada país és molt diferent. Hi ha països on el sector està com fa 60 anys a Espanya. Però podem afirmar amb orgull que el sector ceràmic a Espanya és la punta de llança mundial en el sector. La zona d’Igualada, on ens trobem, és un centre neuràlgic d’innovació en el sector de la ceràmica estructural en el qual ens movem.

Continuen demanant-se instal·lacions claus en mà?

Aquesta situació varia segons les èpoques i els països. En els últims anys, les sol·licituds de plantes completes clau en mà han disminuït lleugerament, anteriorment arribàvem a construir fins a 7 fàbriques per any. No obstant això, hem après a adaptar-nos al mercat, o més aviat als mercats, ja que les tendències varien d’un país a l’altre. Actualment, estem rebent noves sol·licituds per a noves fàbriques. Al començament d’aquest any, vam signar un contracte per a la construcció de 3 noves fàbriques per a un client i una quarta per a un altre. El que hem notat és que les sol·licituds de disseny que rebem són cada vegada menys estàndards, i es tracta de processos d’automatització que busquen simular la intervenció humana, degut a la manca de gent interessada a treballar en aquesta indústria. Aquest és un problema que molts ceramistes afronten en diversos països del nostre mercat.

En el vostre departament tècnic, quants enginyers i tècnics qualificats teniu?

A Equipceramic treballem gairebé 100 persones de forma directa i quasi 100 més de forma indirecta. La nostra política, tal com ho va ser en els nostres inicis, és seleccionar els millors enginyers de les seves respectives promocions a la universitat, perquè conviuen estretament amb enginyers amb anys d’experiència. El major repte és transferir tot el coneixement adquirit durant aquests 40 anys de vida en el sector.

El vostre departament d’I+D+i com monitora les noves tecnologies que van apareixent?

A Equipceramic, vam crear fa uns anys el departament EQUIPCERAMIC LABS, que és el nostre departament d’investigació i desenvolupament. La seva tasca no és el dia a dia de l’empresa, sinó pensar on estarà Equipceramic d’aquí a 5 anys. Per això, estan constantment analitzant les noves tecnologies que van apareixent i veure com les podem aplicar com a enginyeria en el procés productiu ceràmic.

Suposo que cada client és un cas únic?

Efectivament, cada país és diferent i té diferents tipus de maons i argiles. Per tant, hem de tractar-los de manera individualitzada. A més a més, dins de cada país, cada client té necessitats diferents. La nostra tasca és identificar-les i, sobretot, escoltar-los per oferir-los una solució totalment personalitzada.

Teniu molta competència d’altres empreses que ofereixin productes i serveis semblants als vostres?

Comparat amb altres sectors, podem dir que a escala mundial la competència no és molt nombrosa. Hem sabut diferenciar-nos dels altres, innovant no només en la tecnologia aplicada als nostres equips sinó, sobretot, en els processos de treball i servei als nostres clients. Per a nosaltres, la tasca no acaba quan lliurem els equips. Estem sempre disponibles quan ens necessiten els nostres clients. La nostra competència s’ha diversificat introduint-se en altres sectors que no són ceràmics, però a Equipceramic hem volgut romandre fidels al nostre compromís inicial, mantenint-nos 100% dedicats al sector ceràmic i enfocant totes les nostres energies innovadores en aquest camp.

Teniu alguna patent que doni suport a la vostra tecnologia?

Actualment estem en procés d’obtenció de diverses patents. Hem patentat una màquina que estem segurs que aportarà molt al sector ceràmic.

La digitalització ha obert moltes noves perspectives. Com treballeu amb el Big Data i la tecnologia IoT per millorar el rendiment de les vostres instal·lacions?

Sens dubte, l’Internet de les coses és alguna cosa que estem aplicant a les nostres instal·lacions. Sempre hem treballat amb SCADAS per obtenir dades de totes les nostres instal·lacions: consums, producció, etc. Amb el desenvolupament de noves tecnologies, la interpretació d’aquestes dades és essencial per millorar l’eficiència de les plantes. Molts dels nostres clients tenen diverses fàbriques i no totes estan situades en el mateix país, de manera que la interconnexió entre elles és vital. Actualment, estem treballant en la implementació de la tecnologia blockchain a les nostres instal·lacions, ja que la veracitat de les dades és fonamental per als nostres clients. Podem certificar que les dades de producció, consums, etc., són autèntiques i no han estat manipulades en benefici de ningú, gràcies a la tecnologia blockchain.