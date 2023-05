25 empreses, serveis i institucions de l’Anoia reben el reconeixement de turisme sostenible Biosphere

Un total de 25 empreses, serveis i institucions de l’Anoia han rebut el distintiu Biosphere pel seu compromís amb el medi ambient i amb el turisme sostenible. Els distingits enguany amb la certificació Biosphere, o bé per renovació o bé l’han rebut per primera vegada, són: Ajuntament de Capellades, Ajuntament de Castellolí, Ajuntament de La Pobla de Claramunt, Ajuntament de La Torre de Claramunt, Ajuntament de Masquefa, Ajuntament del Bruc, Ajuntament d’Hostalets de Pierola, Ajuntament d’Igualada, Alberg de Can Roviralta, Anoia Patrimoni, Cal Barrusca, Cal Fuster de la Plaça, Cal Peret Saboner, Camins de Vent, Can Alemany, Can Gramunt, Can Morei, Consell Comarcal de l’Anoia, CRARC de Masquefa, CRIP (Hostalets de Pierola), Igualada Comerç, La Isla Verde, Observatori de Pujalt, Ocisport i Punt Informació Tossa de Montbui.

Algunes de les millores que s’han implementat a les diferents entitats fan referència a la reducció dels consums energètics. També s’han elaborat manuals de RSC i de benvinguda pels treballadors. S’han introduït millores a les webs per posar en valor el patrimoni de la comarca, per informar dels projectes en què es participa, per comunicar accions de sensibilització mediambiental i promoció de productors locals. També s’han fet millores en les aliances amb altres entitats de la comarca i s’han creat i millorat qüestionaris de satisfacció.

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” és un distintiu desenvolupat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics, basant-se en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El programa compta, a la comarca de l’Anoia, amb el Consell Comarcal com a ens gestor i impulsor.

El conseller comarcal de Turisme, Dani Gutiérrez, ha explicat la importància de la sostenibilitat com a element clau per al bon desenvolupament del turisme al territori i ha dit que “És cabdal que el sector turístic estigui alineat amb l’estratègia de territori sostenible de l’Anoia. L’obtenció el compromís Biosphere certifica que els agents turístics, públics o privats, s’alineen amb l’Agenda 2030 i el desenvolupament sostenible del territori. Les seves bones pràctiques són positives pel seu negoci, per l’experiència turística a l’Anoia i pel territori en general.”

Les empreses interessades a rebre la formació i obtenir el distintiu poden posar-se amb el departament de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia.