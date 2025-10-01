RE+25 anys innovant i sumant serveis per al teu dia a dia

Amb una trajectòria de més de dues dècades al servei de la mobilitat i l’energia, l’empresa RE+ consolida la seva presència al territori amb una aposta valenta per la innovació i la diversificació. Nascuda a Igualada l’any 1999 com a Unió Comercial de Gasoils (UCG), la companyia ha sabut evolucionar al ritme dels temps i, sobretot, de les necessitats dels seus clients. Amb un nou nom que simbolitza aquest esperit de renovació, RE+ redefineix el concepte d’estació de servei, convertint-lo en un espai multifuncional on conviuen multi energia (carburants, gas i electricitat…), serveis de mobilitat, restauració i bugaderia. Aquest reportatge recorre la seva trajectòria, la transformació de la marca i les noves iniciatives que la posicionen com un referent en comoditat, sostenibilitat i proximitat.
Una trajectòria consolidada
L’empresa RE+, amb seu a Igualada des del 1999, va iniciar la seva activitat al Polígon Industrial Les Comes, repartint gasoil a domicili i amb la benzinera Repsol de l’avinguda d’Europa, 26. Als seus serveis originals va afegir de seguida el lloguer de furgonetes, destacant des del primer dia pel servei i el compromís amb la qualitat, la seguretat i el confort. Una proposta que ha evolucionat al ritme de les necessitats dels seus clients. Amb el temps l’empresa ha anat ampliant la flota de vehicles i obrint una nova ubicació per al lloguer de vehicles a Terrassa, a la benzinera Repsol 4 Vents (carretera de Martorell, km 10,6).
Mobilitat, energia i serveis en un sol punt. Una oferta integrada i moderna
De UCG a RE+: un nou nom per a una nova visió
Després de 25 anys operant com Unió Comercial de Gasoils (UCG), la marca fa un pas endavant i es transforma en RE+, una nova identitat que representa una aposta clara per la innovació, la sostenibilitat i la conveniència. L’objectiu és esdevenir un punt de referència comarcal on trobar energia, mobilitat, bugaderia, restauració i serveis útils en un mateix espai.
Fresh: la nova bugaderia autoservei, moderna i digital
Una de les grans novetats dins la transformació de RE+ és Fresh, una bugaderia d’autoservei d’última generació. L’espai, dissenyat pensant en la comoditat de l’usuari, compta amb climatització, wifi gratuït, aparcament fàcil, i maquinària moderna amb sistemes de pagament digital. Una solució pràctica i eficient per fer la bugada en qualsevol moment del dia.
Un punt multienergia per a una mobilitat més sostenible
L’estació Repsol integrada dins de RE+ no és només un punt de subministrament de carburant, sinó un centre multienergètic avançat. Ofereix carburants convencionals i renovables Nexa, GLP, GNV i un carregador elèctric ultraràpid, tot plegat pensat per afavorir una mobilitat més diversa, neta i eficient.
Nou web per al servei de lloguer de vehicles
El servei de lloguer de vehicles també s’ha renovat completament. Ara, a través de la nova web www.replusrentacar.com, els clients poden reservar fàcilment, amb opcions flexibles, preus competitius i una flota moderna de cotxes i furgonetes, pensada tant per a professionals com per a particulars.
Una mirada al futur, amb arrels al territori
“Aquest canvi d’imatge representa molt més que un canvi de nom. Simbolitza la nostra visió de futur, integrant productes i serveis de qualitat amb tecnologia i sostenibilitat per respondre a les necessitats dels nostres clients en el seu dia a dia”, afirma Eric Ubals, gerent de RE+.