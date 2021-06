Primer incendi important a l’Anoia aquest any. A Santa Maria de Miralles s’ha avisat a les 13:20 d’un foc a Can Cosme i ja hi ha 23 dotacions de Bombers treballant-hi, sis de les quals aèries. Segons els Bombers, el flanc esquerra està limitat per vinyes i es posa especial atenció amb el flanc dret.

