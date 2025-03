El 22 de març, taller per connectar amb dones tan extraordinàries com tu!

Vols entendre quin estil i colors et potencien? Sents que estàs en un moment de canvi i necessites escoltar-te millor? Vols saber com la teva presència digital pot impulsar el teu projecte? Aquest taller és per a tu.

Tres professionals t’acompanyaran en un viatge d’autoconeixement i creixement:

Raquel Reyes t’ajudarà a descobrir quins colors i tipus de roba realcen la teva bellesa natural.

Araceli Cárdenas et donarà eines per escoltar-te i gestionar els moments de bloqueig.

Paulina Jordán t'ensenyarà els 7 punts clau per potenciar la teva marca personal a les xarxes socials en l'era de la IA.

També comptarem amb una professora de Sadhana Yoga i Pilates, que ens ensenyarà la importància del sòl pelvià i com enfortir-lo amb hipopressius. I per acabar, gaudirem d’un deliciós vermut artesanal, creat per una dona apassionada per la proximitat i la bellesa en la gastronomia.

Un matí per a tu, per connectar, aprendre i créixer. Inversió: 35€ (descomptes especials per a grups).