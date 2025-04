El 22 d’abril arriba la Festa del Drac a la Torre de Claramunt

El 22 d’abril de 2025, La Voleiada ha preparat la 1a Festa del Drac a la Torre de Claramunt, una prèvia de la Diada de Sant Jordi per a totes les edats, plena de màgia, creativitat i diversió.

Al llarg de la jornada, que començarà a les 10h i finalitzarà a les 14h es podran trobar activitats variades com ara contacontes, tallers de manualitats i pintacares, així com parades de llibres, publicacions, roses i artesania del territori. És una proposta que convida a gaudir de la cultura i de l’ambient festiu del poble, amb espais pensats per fomentar la participació, la imaginació i la convivència.

La festa també inclou activitats com un taller per crear un àlbum de fotos i es tanca amb un concert-vermut de la mà de Pribiz, per compartir música i bon ambient.

Organitzada per La Voleiada, amb la col·laboració d’entitats locals i el suport de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, aquesta festa vol convertir-se en una cita anual esperada, que reuneixi veïnes, veïns i visitants de tots la comarca i més enllà, al voltant del drac, símbol llegendari i estimat d’aquesta festivitat cultural tan nostra.”