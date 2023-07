20è aniversari: J. Regordosa Recursos Humans: “dues dècades ajudant a empreses i persones a créixer junts”

J. Regordosa Recursos Humans és una empresa de Consultoria en Recursos Humans, selecció de personal, Psicologia-Coaching i selecció de perfils directius, creada a Igualada l’any 2003.

20 anys de trajectòria són molts anys. Com ha evolucionat el món de la selecció de personal?

Al llarg d’aquests vint anys, tal com ha passat a la majoria d’àmbits, les noves tecnologies han irromput amb força també en el nostre sector, especialment en la difusió d’ofertes de feina. Anys enrere la premsa n’era el principal mitjà de difusió (els que tenim certa edat encara recordem com, si buscaves feina, calia comprar sí o sí la Vanguardia els diumenges ja que era on apareixien la majoria d’ofertes de feina). Actualment hi ha moltes webs per difondre ofertes, xarxes socials com Linkedin que ens permeten posar en contacte empreses amb possibles candidats/es sense que necessàriament estiguin buscant feina, etc. També ens ha facilitat molt la nostra tasca la possibilitat de realitzar entrevistes a distància mitjançant videotrucades que ara, sobretot des de la pandèmia, és una cosa que tothom pot fer amb certa facilitat. En altres aspectes, en canvi, la nostra feina en si penso que no ha canviat tant, continua sent clau tenir una bona xarxa de contactes professionals, ser molt discret/a, tenir molt bon “ull” fent entrevistes i conèixer bones eines per valorar les aptituds i competències dels i les candidats/es.

Quins serveis doneu?

Principalment fem selecció de professionals i perfils directius i consultoria i assessorament en recursos humans, especialment ajudant a les empreses a establir polítiques de retribució ajustades al mercat de treball concret de la nostra zona, que després de 20 anys, coneixem molt bé. També oferim serveis de coaching i assessorament més personal tant a empresaris i directius com a persones que busquen feina o orientació professional.

Quins són els treballs més buscats i més difícils de trobar?

Depèn del moment però en general els perfils tecnològics van molt buscats i costen de trobar, també persones amb bons perfils tècnics a nivell d’enginyeries mecànica, electrònica, automàtica… persones amb un domini molt alt d’algun idioma, i bons perfils comercials. En general estem en un moment on les empreses tenen bona salut i busquen ampliar les seves plantilles i, en general, és fàcil trobar ofertes en el mercat de treball i per tant és més difícil trobar candidats/es.

Els candidats/candidates, en general, quines són les prioritats en una empresa? Un bon salari? Millor qualitat de vida? Proximitat? (tinc entès que els valors han canviat molt).

Cada vegada més la gent jove busca projectes que els siguin interessants professionalment, que els permetin créixer i aprendre i que els permetin tenir una bona qualitat de vida i temps lliure. Valoren ofertes de feina que siguin atractives a nivell de les tasques a desenvolupar, amb bon horari o flexibilitat i evidentment també amb bones condicions salarials. Potser la seguretat i l’estabilitat és l’element que ha perdut més importància ja que com deia és un moment on hi ha força feina.

Abans les feines eren per tota la vida. Ara ha canviat aquest concepte, oi?

Sí, sobretot entre la gent jove. Com deia fa un moment, ara aquest aspecte ja no és tan important. Jo de vegades faig la broma que avui en dia a una persona jove li dius a l’entrevista que la feina és per a tota la vida i més que motivar-la, l’espantes. Ho veus en els currículums. Les persones que som de generacions anteriors en general tenim molts menys canvis de feina que els joves actualment. Valoren més altres aspectes.

Ajudeu en els processos de promoció interna i formació?

Sí, de vegades les empreses volen tenir una visió externa per refermar les seves decisions i encara que ja coneguin a la persona pel fet d’estar treballant amb ells, busquen aplicar la mateixa metodologia d’avaluació de competències que nosaltres utilitzem per aplicar-la en els seus processos de promoció interna. En un món força subjectiu com és el nostre, les empreses a l’hora de prendre decisions agraeixen poder refermar-se en dades que siguin el màxim d’objectives possibles i utilitzar eines psicotècniques fiables i que han demostrat la seva validesa, els resulta interessant en la presa de decisions, sobretot per a posicions clau dins de l’empresa.

Feu coaching. Per què és tan important?

De vegades a les persones, tot i no tenir cap problema en concret, ens va bé de tenir certa guia o algú que ens faci de mirall a l’hora de saber què volem, què ens convé més, prendre decisions, assolir objectius o simplement conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i a la nostra manera de “funcionar” o reaccionar davant les diferents situacions que ens presenta la vida. Penso que en l’àmbit del coaching els psicòlegs i les psicòlogues tenim molt a aportar sense que, pel fet de consultar a un professional de la psicologia hagi d’implicar que un estigui malament.

També feu el servei d’orientació laboral formativa i motivacional per a adults i joves. En què consisteix?

Ajudem a les persones que estan en un moment de canvi en la seva vida en què han d’escollir cap a on anar i no tenen clar què els agradarà més o encaixarà. Això pot afectar a persones joves que han d’escollir cap a quina àrea dirigir els seus estudis, si anar o no a la universitat, o a persones adultes que volen fer un canvi a nivell professional. En cada cas mirem d’aportar-los la nostra visió del mercat de treball, les diferents sortides professionals, o els ajudem a veure si les seves característiques personals (capacitats intel·lectuals, perfils de personalitat, habilitats, etc…) són més o menys adequades per a una àrea o una altra.

La intel·ligència artificial: hi ha qui li fa por perquè li pot treure feina, d’altres els entusiasma la idea a fi i efecte de no patir per baixes laborals i guanyar temps amb feines mecàniques. Què en penses de tot plegat?

És una àrea molt nova i encara cal veure com evolucionarà i ens afectarà tot plegat. Segur que generarà nous llocs de treball i crearà noves professions especialment dins el món tecnològic i segurament també desapareixeran aquells llocs de treball que puguin ser fàcilment substituïts per la IA. En general, no és una cosa que em faci por i penso que serà positiva en l’àmbit laboral, ja que a priori el més lògic és pensar que els llocs de treball que crearà seran més qualificats i millor retribuïts que els que substituirà.

Com veus el futur del món dels RRHH?

Penso que es crearan noves professions amb tota seguretat, tal com de fet ja ha passat i està passant en aquests darrers 20 anys i probablement de forma encara més accelerada amb la irrupció de la intel·ligència artificial. En el món de la selecció de personal segur que també hi haurà canvis i les noves tecnologies continuaran influint en el nostre dia a dia. Apareixeran noves eines per contactar amb possibles candidats i candidates, per realitzar entrevistes a distància amb millor qualitat, noves eines per avaluar la idoneïtat dels i les candidates, etc… però penso continuarà sent clau el fet de saber fer bones entrevistes i tenir un bon “ull” a l’hora de valorar el que s’anomena soft skills (allò que no té a veure amb els coneixements tècnics o curriculars sinó amb la personalitat dels i les candidates) i saber veure si aquella persona que tens davant encaixarà bé en un lloc de treball en concret.