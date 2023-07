20è aniversari: Aral Centre Auditiu; escoltar sembla una cosa natural, però moltes vegades és un privilegi

Enguany a Aral Centre Auditiu celebren vint anys. Ja fa dues dècades que adapten audiòfons i ajuden les persones a sentir-hi per tal que puguin tornar a gaudir d’una vida plena.

En aquests vint anys, a més d’especialitzar-se al màxim i aprendre a reconèixer de seguida les necessitats del client, han acumulat un munt d’experiències i fins i tot han forjat amistats per a tota la vida. Esperem que continuïn amb la qualitat que els caracteritza i amb la mateixa empenta que el primer dia.

Parlem amb la Josefina Altarriba, l’ànima d’aquest projecte que fa temps que s’ha anat consolidant i que ara celebra aquests vint anys.

Per a una empresa, fer vint anys és molt important. No n’hi ha tantes que ho aconsegueixin. Com valores aquest fet?

Estic molt contenta. Aquest aniversari és el resultat de molts factors que sempre he tingut molt presents: el compromís constant amb el client, l’excel·lència en el treball i l’atenció personalitzada. La salut auditiva és un tema molt important que afecta la qualitat de vida de les persones. Si no hi sents, et quedes desconnectat de la societat, per exemple. Al nostre centre ens hem esforçat sempre per ajudar les persones a minimitzar els problemes que pot comportar la pèrdua auditiva. Alhora, el contacte amb les persones també ens ha enriquit molt, i per això vull donar les gràcies a tots els clients que s’han posat a les nostres mans al llarg de tots aquests anys. Tal com heu comentat, tenim clients de fa molts anys que s’han convertit en amics.

Què et va portar a fundar aquest centre auditiu fa 20 anys?

Sempre m’ha interessat el món de la salut i el benestar de les persones. De fet, vaig endinsar-me en el món de l’audició perquè el meu pare no hi sentia bé. Vaig començar a investigar com el podia ajudar, vaig acabar fent un grau superior en audiopròtesi i vaig acabar obrint un centre auditiu. Al cap de poc d’obrir el centre s’hi va incorporar l’Ahinoa, que a més de ser una professional molt vàlida, és càlida i propera. Ens entenem molt bé perquè compartim els mateixos valors: nosaltres no només venem audiòfons, sinó que fem rehabilitació auditiva, és a dir, acompanyem les persones en tot el procés de tornar a sentir-hi.

Quin ha estat l’èxit més gran del centre auditiu en aquests vint anys i com ha impactat en la vida de les persones?

No hi ha res més emocionant que veure com una persona hi torna a sentir. La cara de sorpresa i alegria que fa algú quan sent sons que havia anat perdent durant anys és impressionant i molt gratificant. A més, un fet del qual estic especialment orgullosa és dels èxits que hem aconseguit amb els nens i nenes. Les pèrdues auditives afecten la seva capacitat per desenvolupar el llenguatge, la parla i el desenvolupament social. Al centre hem tractat nens i nenes des de molt petits, i veure com van creixent i superant les seves dificultats ens omple d’alegria.

Treballeu amb la casa Widex, una marca pionera d’alta qualitat. Ens pots fer cinc cèntims dels productes que teniu?

Nosaltres treballem amb la casa Widex, que és una empresa que fabrica audiòfons d’última generació. Tenim molta experiència adaptant aquests productes, i el que ens diferencia d’altres centres, sobretot, és el nostre servei postvenda. Després de vint anys ja ens hem trobat amb problemes de tota mena i sempre els hem sabut resoldre. Un audiòfon acaba sent com una part del cos, i entenem que no podem deixar els nostres clients sense un element tan important per al seu dia a dia.

Sou Aral o Aural?

Som totes dues coses. A Espanya, la marca Widex es distribueix en una xarxa de centres que es diu Aural. I nosaltres ens diem Aral des de sempre! Com que sempre hem treballat amb aquesta casa, ara som Aral Aural Premium Partner.

Comercialitzeu alguna cosa més que els audiòfons Widex?

Sí, i tant! Tenim una àmplia gamma de complements i accessoris molt interessants. La tecnologia ha avançat molt i ara podem facilitar la vida de les persones de moltes maneres. Situacions que abans eren impossibles, com parlar còmodament per telèfon, ara són una realitat.

Ara podem connectar els audiòfons amb el mòbil, per exemple, i així les trucades entren directament a l’aparell. O també podem connectar la televisió a l’audiòfon, ja no cal apujar el volum. També fem taps de bany a mida. I taps de soroll especials amb els quals pots sentir una conversa, per exemple, però que alhora et protegeixen dels sorolls nocius.

Com et planteges celebrar aquest vintè aniversari?

Una ocasió tan especial es mereix una gran festa. Convidarem tots els nostres clients, col·laboradors i amics a berenar i brindarem per totes les coses bones que ens han fet arribar fins aquí. I tenim altres sorpreses preparades, hi esteu tots convidats. Seguiu-nos a les xarxes per saber quin dia serà la festa i tots els detalls (aralcentreauditiu, aralcentreauditiu)

Gràcies per totes aquestes explicacions tan interessants i moltes felicitats per la vostra impressionant trajectòria. Ja ho sabeu, si teniu un problema auditiu o no hi sentiu bé, aneu-les a veure.