El 28 de març de 1987, s’inaugurava el Poliesportiu de les Comes, amb una Festa de l’Esport a la que varen acudir prop d’un miler de persones, amb el president de la Generalitat Jordi Pujol al capdavant. La cita va ser, també, un homenatge al regidor d’Esports, Ramon Mir, veritable artífex de la renovació de les instal·lacions esportives de primer ordre a la ciutat. Pocs mesos abans, el 21 d’agost de 1986, s’havia inaugurat el nou Estadi Municipal de futbol, de gespa natural, amb un partit contra el Sabadell.

El Pavelló Poliesportiu de les Comes va ser projectat inicialment per Agustí Pruñonosa i Campamà. Poc després de la inauguració, es va obrir al públic la piscina coberta, completant així una necessitat de la ciutat, que es trobava orfe d’instal·lacions modernes.

Les cròniques de l’època expliquen que el pavelló es va fer “pensant amb criteris funcionals. No és un complex gegant quant a cabuda, ja que està dimensionat per al públic potencial igualadí”, i realitzat principalment, segons manifestava el regidor Ramon Mir “per a solucionar el problema del practicant”. El cost va ser elevat, el manteniment també, i per a gestionar-ho es va crear el Patronat Municipal d’Esports.

El Pavelló d’hoquei té una capacitat de 1.052 persones assegudes, i el paviment de la pista és de terratzo de 30 x 30, de color blau. Hi ha quatre unitats de vestidors. La Sala de Barri té una capacitat per a 430 localitats, amb cinc blocs de vestidors, més magatzems, que també hi són en els altres mòduls. El paviment, que no s’havia vist mai a Igualada, era sintètic, per practicar-hi els esports de sala. Aquest paviment, degut a la humitat del nou pavelló, no es va poder clavar definitivament fins que es va xuclar tota l’aigua que va sorgir…

També es va obrir el mòdul I, el gimnàs, dotat de tres vestidors, sala de musculació, farmaciola, magatzems i un espai auxiliar, amb parquet, destinat al tennis de taula. El gimnàs compta amb un paviment sintètic.

També es disposa d’una sala d’actes per a 135 espectadors, serveis per a espectadors, bar que comparteixen la sala de barri i el pavelló d’hoquei, així com les instal·lacions a l’aire lliure amb espais polivalents amb tres pistes d’handbol-bàsquet i una per a hoquei, amb quatre blocs de vestidors, farmaciola, snack bar, i serveis. Aquesta zona seria coberta anys més tard, i recentment, el 2019, s’hi va afegir un poliesportiu més petit.

A l’exterior, a més d’aparcament, també hi ha un amfiteatre i una zona verda. En aquell moment, a finals de la dècada dels vuitanta, el complex esportiu de les Comes era motiu d’enveja en ciutats de molts més habitants que Igualada, i ràpidament es va convertir en un referent de molts municipis que volien millorar les instal·lacions esportives, que marxaven dels centres urbans per passar a zones més allunyades.