180 infants es vacunen a Igualada el primer dia

Igualada ha estat el primer municipi de la Catalunya Central en administrar la vacuna pediàtrica. A partir de les 5 de la tarda i de forma gradual, els nens i nenes han anat arribant al punt de vacunació de l’Escorxador. La primera a rebre el vaccí de Pfizer ha estat l’Aina Grados, de 9 anys, a qui li han posat en braços de la seva mare. Estava molt nerviosa. “M’esperava que fes més mal”, deia la nena, tot explicant que ho feia perquè així, si agafava el virus, no es posaria “tan malalta”. Al seu costat la seva mare, l’Olívia Rubió, apuntava al fet que malgrat el “rebombori” que ha generat la vacunació, “s’han de valorar riscos i beneficis”. “Cal que ens vacunem com fem amb la resta de malalties”, afegia.

La Clàudia Muñoz, d’11 anys, també ha estat de les primeres a rebre la vacuna. “Primer fa una mica de mal, però passa aviat”, deia. Un a un els infants han anat rebent el vaccí. Segons dades de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, aquest dimecres es van administrar 180 vacunes a la capital de l’Anoia.

La resta de municipis

Pel que fa a la resta de la Catalunya Central, divendres és previst que comenci la vacunació a Manresa i, dimarts vinent, a Vic. També se n’administraran a Berga i Solsona. Segons ha explicat la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Imma Cervós, la Catalunya Central compta en aquests moments amb 10.000 dosis pediàtriques per a administrar fins al 7 de gener. De moment, a través del sistema de cita prèvia, se n’han reservat ja vora al 80%. Tot i l’elevada xifra, la gerent ha fet una crida a la calma “perquè si se n’acaben vindran més” i ha demanat als pares que utilitzin el sistema “de cita prèvia”.

Manresa i Vic són les dues capitals on sembla que la vacuna pediàtrica està tenint una major acceptació. De moment el 90% de les cites disponibles ja han estat demanades. A Igualada la taxa és del 70% i, a Berga, del 50%.

Per la seva part, Núria Carré, adjunta a la direcció del SAP Anoia, ha volgut fer una crida als pares a què vacunin als seus fills. “És segura i eficient”, ha recalcat.

La vacunació dels adults

Els diferents punts de vacunació massiva segueixen administrant aquests dies el vaccí també als adults. Ho fan, però, en horaris diferents dels infants, ja que es tracten de vacunes diferents. Als nens i nenes se’ls hi està administrant Pfizer, però en menor dosis –concretament un terç del què s’ha administrat a adults i adolescents.

Des de la Regió Sanitària Catalunya Central han volgut aprofitar l’inici de la vacunació pediàtrica per fer una crida als adults –majors de 60 anys que ja poden rebre la dosis de reforç, persones als que se’ls hi havia administrant la dosis única de Janssen o els que no han rebut encara cap vacuna- a demanar hora per a vacunar-se i així evitar cues. Fins a 31 de desembre el 50% de les cites prèvies estan disponibles.