18 residents de medicina i infermeria inicien la seva formació al Consorci Sanitari de l’Anoia

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) dona la benvinguda als 18 residents de medicina i d’infermeria que han iniciat la seva formació especialitzada a la institució aquest mes de maig. L’acte ha tingut lloc avui divendres a l’Hospital Universitari d’Igualada i ha anat a càrrec del gerent, Ignasi Riera, el director assistencial, Jordi Monedero, i el cap d’estudis del CSA, Joan Carles Mateu.

D’aquests 18 residents, deu comencen la seva formació en especialitats hospitalàries i vuit en especialitats d’Atenció Primària. Pel que fa a les especialitats hospitalàries, s’incorpora un anestesiòleg, un traumatòleg, un cirurgià, un ginecòleg i dues llevadores, dos geriatres i dues infermeres de geriatria. També es formaran al Consorci Sanitari de l’Anoia els professionals de l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària –sis metges i dues infermeres– que formen part de la Unitat Docent d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS Catalunya Central.

El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ignasi Riera, ha refermat l’aposta estratègica del CSA per la docència, que ha permetre incorporar i fidelitzar professionals formats a la pròpia institució. En aquest sentit, Riera ha apuntat que “volem que els residents siguin el nostre relleu, que es quedin, que es vinculin amb l’Anoia i amb Igualada” i ha explicat que “la mirada nova que aporten els residents, amb ganes de preguntar, d’aprendre i d’exigir, ens fa ser millors i oferir una millor assistència”. El gerent també ha volgut posar de relleu que el Consorci Sanitari de l’Anoia és un bon lloc on formar-se, on podran tenir una visió integral del pacient.

Per la seva banda, el director assistencial, Jordi Monedero, ha volgut transmetre als nous residents que comencen una etapa on “rebran una formació molt completa i amb molta intensitat” i els ha encoratjat a “aprofitar el temps i aprendre dels professionals per donar el millor servei als pacients”.