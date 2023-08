“18 objectes per descobrir de l’Ateneu” t’esperen al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

Seguint en la línia de posar en valor els actes que enguany celebren els 160 anys de l’Ateneu Igualadí, després d’haver dedicat una pàgina al·lusiva a l’exposició “L’Ateneu i el seu arxiu”, a la Sala d’Exposicions de La Teneria; per a aquesta avinentesa li correspon a l’exposició del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, “18 objectes per descobrir de l’Ateneu”, una breu presentació que, al cap i a la fi, ha de ser un pròleg per a una visita obligada. Amb una inauguració prou participada, esdevinguda el passat 21 de juliol; tal i com se’n va fer esment, a més de tractar-se d’una realització que ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal i de la Biblioteca Central, l’equip de treball impulsor d’aquest projecte, sens dubte, és mereixedor de tot un reconeixement: Bona feina, doncs: Pau Llacuna, Teresa Miret, Joan Pont, Mireia Claret, Eulogi Domenech i Xavier Pelfort!

Ordenats numèricament però exposats de forma aleatòria, un total de 18 objectes, alguns desconeguts i altres tal vegada infreqüents o insòlits, conformen una exhibició que es proposa de descobrir a la ciutadania no solament la història d’aquesta entitat ateneista sinó també tots aquells elements que, d’una manera o altra, ja siguin objectes, peces o bé instruments, etc., han donat identitat al decurs de 160 anys a l’Ateneu igualadí, i per extensió se sumen a ser una part de la història d’Igualada.

Així, una mirada pautada, a la sala expositiva, et situa de primer -atès el seu interès- davant del bust del Pare Mariano, altrament Josep Ferrer i Estruch, un dels iniciadors i notable partícip de la fundació de l’Ateneu; però, ben a prop, també guanya aviat protagonisme el retrat de l’insigne ateneista Joan Serra i Constansó, així com unes fotografies del teatre, a més dels plànols originals de l’edifici. Endemés, tot resseguint l’exhibició, la persona de Gaspar Camps se’t proposa com a un dels artistes insígnies de la pintura modernista de Casa Nostra de la qual s’enorgulleix l’entitat. En un altra orientació, el Llibre d’Honor de l’Ateneu llueix amb envaniment les respectives signatures de personatges de la talla de: Frederic Rahola, Francesc Layret, Carme Karr, Santiago Rusiñol, Àngel Guimerà, Pompeu Fabra i Lluís Companys. Emperò, al bell mig d’aquest recinte expositiu, són summament admirables els vitralls de l’antic saló central; un treball artesanal de la cotitzada empresa de vidriers de Rigalt i Granell i Cia., de Barcelona. Àdhuc, en una respectable posició, un testimonial instrument musical d’època és el piano inaugural de l’Ateneu, realment un veritable tresor; de la mateixa manera que ho és l’escenificació formada per una taula i una cadira, originals, del cafè, un mobiliari que permet una recreació d’aquells elements tan compartits en la vida social de l’entitat. De retruc, és una obvietat que la vida social de l’entitat -entre altres- tampoc no s’entendria sense aquell element, un recipient, que justificava i/o exemplificava el caràcter tan pròpiament assembleari de la societat ateneista: una urna; l’urna que guarda el record tantes sessions de participades votacions. I, sobre un expositor, uns vells telers certifiquen l’envergadura d’una preliminar Escola de Teixits, ubicada a les dependències del que -amb els anys- esdevindria un importantíssim centre d’ensenyances professionals.

Al capdavall, altres elements: caixes d’arxiu, una partitura, unes revistes, uns programes d’activitats i de cinema, etc., apunten a ser -en la seva totalitat- aquell necessari i inequívoc elogi a la llarga vida i a les reeixides actuacions de l’Ateneu; perquè cada un d’aquests objectes, malgrat el pas del temps, conté el suficient potencial per a despertar l’interès per al reconeixement de la seva funció en el passat i, a l’ensems, entendre tot el seu procés evolutiu bo i considerant els reeixits avenços que l’Ateneu ha aportat no solament al sí de la pròpia entitat sinó a la ciutat d’Igualada i, per extensió, a la seva comarca.

Aquesta exposició, que romandrà oberta fins al dia 3 de setembre, forma part d’un complet calendari d’activitats que ve realitzant l’Ateneu al decurs d’aquest 2023, i que inclou una vintena de propostes adreçades a la ciutat, especialment als mesos d’estiu i en dates de la Festa Major.