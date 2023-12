18 habitatges d’Igualada rebran un ajut econòmic per a restaurar i rehabilitar les façanes

Publicitat

Un any mes l’Ajuntament d’Igualada, amb la finalitat de mantenir en bon estat de conservació i estètica dels edificis, garantir la seguretat dels vianants i mantenir viva la imatge de la ciutat, va obrir convocatòria d’ajuts econòmics per a la restauració de façanes dels immobles situats dins del terme municipal d’Igualada.

Per obtar a l’ajuda els immobles han de comptar amb una antiguitat de quaranta anys o més; i, la intervenció ha de ser comprensiva de tota la façana i millorarà les característiques formals i d’acabats d’aquesta.

En la convocatoria d’aquest 2023 s’ha presentat un total 24 sol.licituds de les quals 6 han estat denegades per no complir els requisits i la resta, 18, han rebut l’ajuda. En total l’Ajuntament d’Igualada ha destinat 47.574,72€ en la subvenció per a la restauració de façanes dels immobles situats dins del terme municipal d’Igualada, aquest 2023.

En aquests últims tretze anys s’han invertit al voltant de 300.000€ que han permès rehabilitar un total de 171 façanes a tota la ciutat d’Igualada.

Carlota Carner, tinenta d’alcalde i regidora d’Habitatge de l’Ajuntament d’Igualada, ha assenyalat que és el segon import atorgat més alt en els darrers anys, sent el més important les del 2022 en el qual es van rehabilitar 24 façanes per un import de 54.000€. Aquestes subvencions “s’emmarquen dins l’aposta de govern per la rehabilitació, en aquest cas externa i més visible, però també la interna amb projectes com la subvenció d’arranjament d’habitatges buits, la Masoveria Urbana i el projecte cooperatiu a l’edifici Depunt, entre altres”

