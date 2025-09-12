Més de 160 alumnes de secundària estrenen l’ampliació de l’escola Castell d’Òdena

A Òdena, l’inici del curs escolar aquest dilluns s’ha viscut amb molta il·lusió. L’institut escola Castell d’Òdena ha estrenat les obres d’ampliació on hi ha les aules de secundària. “És un dia doblement especial”, ha explicat a l’ACN la directora, Pilar Gil. El centre feia sis anys que acollia els alumnes de secundària en aules de primària i, per primer cop, els 167 estudiants d’ESO tindran un espai propi. Per als nois i noies, com Max Méndez, és un plus afegit: “Tinc ganes de veure com és l’edifici nou, tot i que després, ja no tindré tantes ganes”, ha admès amb un somriure. “Amics nous i noves experiències”, ha afegit un altre alumne, Pau López de 1r d’ESO. El centre té 401 alumnes des d’infantil fins a 4t d’ESO.
El curs 2025-2026 serà un any assenyalat en la història del centre de l’institut escola d’Òdena. Fa sis anys que aquesta escola es va convertir en institut escola i, des d’aleshores, acull alumnes de totes les etapes obligatòries. En aquests anys els alumnes de secundària estaven repartits a l’edifici de primària, però, a partir d’ara, ja tindran un edifici propi. La directora del centre, Pilar Gil, s’ha mostrat molt contenta amb aquesta inauguració i remarca que, a partir d’ara, els alumnes “podran gaudir d’aules i espais més amplis”.
Les obres d’ampliació van costar 3,3 MEUR. L’edifici té una superfície de 1.600 m2, i arquitectònicament, destaca per la fusta laminada a tot l’espai. Al nou edifici hi ha aules, tallers, lavabos i laboratoris.