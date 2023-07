150 aniversari: Ceramica Elias, authentic Terracota since 1873

Entrevista a Carlos Garcia Solanas, gerent

La seva història data de 1873 i els avala una llarga tradició en la fabricació de terracota natural. Els seus productes es basen en el coneixement i l’artesania mediterrània i s’adapten mitjançant la innovació cap a les noves tendències i la moda en l’interiorisme i la construcció. Actualment, Ceramica Elias és sinònim d’alta qualitat i la seva xarxa comercial facilita la distribució i servei en qualsevol part del món.

L’empresa es va fundar el 1873. Quina relació hi ha entre els dirigents d’avui i els fundadors?

La família Elias eren els antics propietaris del que era la Bòbila Elias de Can Cordero. El meu pare va comprar-los la bòbila el 1975 i des de llavors l’hem gestionat nosaltres, mantenint el nom original d’Elias. També es va mantenir el producte que s’hi fabricava, que són peces ceràmiques de terracota natural.

Mantenir tants anys activa una empresa té un mèrit inqüestionable. Quants empleats formen avui l’equip de l’empresa?

En l’actualitat Ceràmica Elias té 26 treballadors repartits entre comercial, administració i producció. La gran majoria de treballadors som de la comarca de l’Anoia i comarques limítrofes.

Costa molt mantenir els coneixements de l’artesania mediterrània?

Sens dubte és un repte mantenir activitats artesanals, tant pel que fa a la captació de nous artesans com a traspassar els coneixements dels artesans més experimentats als nouvinguts. Cal també adaptar les tècniques de producció artesanes als nous mètodes de treball, però preservant allò que fa al producte elaborat artesanalment un objecte únic. Nosaltres diferenciem sempre el que dona valor i caràcter al producte, que es fa artesanalment seguint mètodes tradicionals, del que no té valor afegit, que intentem automatitzar.

Continuen produint a mà? Quin percentatge es fa mecanitzat?

Tenim dues línies de producte diferenciades. Una línia és de peces fetes a mà amb diverses formes, colors i acabats. I l’altra línia és de peces extrudides. Fem aproximadament la meitat de producció de cada línia. Val a dir que fem moltes peces especials per a projectes singulars com per exemple la Sagrada Família, restauracions de patrimoni històric, com les muralles de Girona i molts castells per tot el món. També acostumem a subministrar material dins de projectes hotelers i comercials, com l’Hotel Arts o l’Hotel Porto Cervo, les cadenes de restaurants Nandos a UK i Australia, parcs temàtics Disney, etc.

De fet, amb els anys hem anat desenvolupant relacions amb empreses de disseny arreu del món (com per exemple al Regne Unit, Alemanya, Dinamarca, Estats Units, Sud-àfrica, Nova Zelanda, Japó, etc.) i ens hem adonat que la nostra capacitat de fer peces manuals i a mida, permet als dissenyadors proposar ambients únics als seus projectes. És una simbiosi entre les necessitats dels dissenyadors i les nostres capacitats de producció.

Fer productes de ceràmica és tot un art.

Sens dubte fer peces ceràmiques és un art, i com passa amb tots els productes nobles i naturals la terracota es torna una passió.

La fabricació de la terracota requereix dos processos delicats. El primer és assecar i el segon és coure. Són dos processos on la peça té reaccions importants i que comporten contraccions i dilatacions al canviar l’estructura interna de l’argila. Això vol dir que cal controlar i conèixer molt bé les matèries primeres i després tots els paràmetres d’assecar i coure. Malgrat tot, al ser l’argila un producte natural té variacions de composició que ens obliga a ajustar constantment la producció.

Quins tipus de producte elaboren?

Elaborem terracota en diferents mides, colors i acabats. Tenim la nostra gamma de productes separats en diferents categories:

-Els productes BÀSIC són peces primàries fetes per tècniques artesanes o extrudides. Dintre d’aquesta categoria tenim les col·leccions Mecànic, Masia, Artesano i Manual.

-Els productes DESIGN són peces elaborades a partir de peces primàries (Bàsic) sotmetent-les a processos d’envellit i tintats. Tenim les col·leccions: Empuries, Provença i Milenium.

-Els productes ESMALTS són bases nostres esmaltades amb paletes de colors Mediterrani o New Nordik.

-Els productes CONSTRUCCIO són peces majoritàriament per a façanes.

-Els productes GARDEN són peces manuals per col·locar com a paviment a terrasses exteriors.

Avui hi ha molta conscienciació ecològica. La ceràmica sempre s’ha considerat un producte ecològic… També en la cocció?

La terracota és un producte natural on només intervenen argila, aigua i foc. Com a material és totalment reciclable i la seva petjada de carboni és baixa, doncs, si bé es necessita molta energia per coure-la, la seva durabilitat és excepcional. De fet encara trobem terracota produïda pels romans a molts indrets d’Europa.

En les nostres instal·lacions de producció tot el material que es trenca es fa servir com a matèria primera i es reutilitza totalment.

Què ens portarà el futur.

A Ceràmica Elias pensem que el futur ens portarà a fer encara més productes a mida, és a dir, les nostres sèries de fabricació seran cada vegada més curtes i singulars. D’altra banda, també veiem un interès creixent per l’artesania, els nostres clients volen tenir productes personalitzats i fets per artesans, on es vegi que no són tots iguals, sinó que es reflecteixi una varietat dins del producte tal com passa a la natura. Aquestes produccions en sèries curtes, de productes artesanals i singulars, ens porta a nous models de producció, on la importància està en la flexibilitat de producció no en el volum.

En els darrers anys des de Ceràmica Elias també hem ajudat a crear un derivat de ceràmica tècnica d’altes prestacions: l’empresa Steelceram SL.