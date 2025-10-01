Més de 140 activitats al Saló de l’Ocupació de Barcelona per trobar feina o fer un salt professional

El Saló de l’Ocupació torna els dies 15 i 16 d’octubre al recinte de Montjuïc amb més de 140 activitats pensades per impulsar la carrera professional, facilitar un canvi de feina i afavorir la inserció laboral a qualsevol franja d’edat. El programa posarà el focus en la irrupció de la intel·ligència artificial, la requalificació i actualització de competències, les oportunitats en sectors amb més demanda, la inclusió i la diversitat, i el benestar laboral. Enguany, a més, es vol potenciar especialment el contacte directe dels visitants amb empreses que cerquen incorporar talent a curt termini.
Organitzat per Fira de Barcelona i impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, el Saló de l’Ocupació 2025 compta amb la col·laboració de prop d’un centenar d’entitats que donaran a conèixer els recursos disponibles destinats a millorar l’ocupabilitat de tothom. Les activitats i espais d’enguany inclouen assessorament personalitzat, opcions de formació per actualitzar-se o adquirir noves competències, consells pràctics per a la preparació de candidatures, i accés a oportunitats professionals.
Amb tot, l’objectiu del saló és aconseguir que les persones visitants surtin amb un pla d’acció clar per assolir els seus objectius laborals.
Els grans temes del 2025
En aquesta edició, la intel·ligència artificial es consolida com a eix transversal de nombroses propostes, amb conferències i tallers interactius que mostraran com aquesta tecnologia està transformant la recerca de feina, la preparació de candidatures o la demanda de perfils i competències del mercat de treball. La creació del curriculum i cartes amb IA, l’entrenament amb aquesta tecnologia per superar entrevistes de treball o l’aplicació del prompt engineering seran algunes de les experiències pràctiques que es podran viure al recinte firal de Montjuïc.
La formació contínua i l’actualització de competències tindran també un paper central, amb activitats pensades per impulsar la requalificació i el creixement professional de les persones treballadores. Des del desenvolupament de competències transversals i habilitats clau fins a l’adquisició de competències digitals, passant per les microcredencials universitàries, el Saló de l’Ocupació posarà el focus en les eines que permeten millorar l’ocupabilitat per adaptar-se a les noves demandes de sectors en creixement com el tecnològic i digital, l’agroalimentari, l’economia blava o la logística, amb presència destacada al saló en els espais de formació.
Igualment, el saló dedicarà un espai amb conferències i taules rodones als sectors emergents i amb més projecció de futur. A més dels ja esmentats, cal sumar l’economia social, l’àmbit de les cures, la construcció sostenible, la indústria turística, el transport, els serveis de seguretat i emergències, l’educació en el lleure, la fabricació digital i les indústries creatives i de l’entreteniment (música i producció de continguts) com alguns dels àmbits dels quals es parlarà.
Tot plegat configura un aparador de professions que guanyen pes en la transformació econòmica de la ciutat i del conjunt del país. Paral·lelament, hi haurà demostracions d’oficis com, per exemple, floristeria, treballs forestals o fusteria, entre d’altres, que poden ser una bona alternativa laboral, especialment per al jovent.
Cap a un mercat laboral més inclusiu
La diversitat i la inclusió seran un altre dels fils conductors del programa del saló. Des de la incorporació de les dones a sectors masculinitzats fins a la visibilització de l’economia de les cures, passant per la defensa dels drets laborals de persones migrants i del jovent o la prevenció de riscos amb perspectiva de gènere. En aquest punt cal recordar que el Saló inclou també la Fira “Sí, i millor”, organitzada per la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, enfocada a la inserció laboral de persones amb discapacitat.
Finalment, el benestar laboral i l’orientació integral completen la proposta amb activitats que acompanyen les persones en diferents moments de la seva trajectòria professional. Sessions sobre motivació, resiliència, gestió de la frustració o la cerca de sentit a través de l’Ikigai conviuen amb espais de networking i assessorament personalitzat, que ofereixen recursos i consells a mida per afrontar transicions laborals –especialment per al col·lectiu de més de 45 anys–, per créixer professionalment o perquè els joves facin les primeres passes al mercat de treball.
Connectar amb empreses
En aquesta edició, el Saló de l’Ocupació reforçarà els espais destinats a connectar persones en cerca de feina amb oportunitats laborals. L’esdeveniment estrena una zona d’estands amb una vintena d’empreses amb necessitat d’incorporar talent que donaran a conèixer ofertes laborals concretes i les característiques dels perfils que necessiten. A més, Barcelona Activa organitzarà diversos marketplaces sectorials, espais de reclutament on empreses amb processos de selecció oberts i persones candidates podran mantenir entrevistes breus.
El Saló de l’Ocupació, que es farà al Palau 8 de Montjuïc, tindrà entrada gratuïta previ registre a la web mitjançant franges horàries per qüestions d’aforament. Coincidirà amb Bizbarcelona, el saló dedicat a les pimes, el petit comerç i els professionals autònoms que volen posar al dia els seus negocis, compartir experiències i impulsar la innovació empresarial.