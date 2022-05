14 municipis anoiencs en alerta per sequera de l’aqüífer Carme Capellades

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat la situació de la sequera a les conques internes i ha declarat l’alerta en l’àmbit de l’aqüífer de Carme Capellades. Aquest estava en situació de normalitat des del novembre passat però ha patit un descens lent i continua del seu nivell en els últims mesos. D’altra banda, ha determinat que l’aqüífer del Fluvià Muga torna a la situació de normalitat hidrològica després de sis mesos en alerta. Pel que fa a la resta, es manté la prealerta als embassaments del Ter Llobregat, la capçalera del Llobregat, la unitat de Prades-Llaberia, Anoia-Gaià, capçalera del Ter, embassaments de Darnius Boadella i Riudecanyes, Empordà, estany de Banyoles, Mig Llobregat i Serralada Transversal.

L’aqüífer de Carme Capellades s’ha situat en 322 metres per sobre del nivell del mar. Prèviament, entre els mesos de setembre i octubre de 2021 ja va estar en aquest escenari, al registrar un volum al voltant dels 320 metres per sobre del nivell del mar. Aquesta unitat va recuperar la situació de normalitat a finals de novembre de 2021, arribant a superar els 326 metres al desembre. A l’inici d’aquest any, però, el nivell de l’aigua de l’aqüífer ha començat a baixar de manera continuada fins a perdre el valor de 323 metres a inicis de febrer. A partir de llavors, les pluges que s’han donat no han canviat la tendència descendent dels seus recursos, situant-se actualment al voltant de la cota dels 322 metres.

Amb la situació d’alerta d’aquesta unitat d’explotació, es recuperen les limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. Pel que fa als usos urbans, hi ha limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d’omplir fonts ornamentals, la neteja de carrers i la limitació en l’ompliment de piscines. A més, hi ha una limitació del consum global d’aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Els municipis que, un cop aplicades les limitacions particulars, presentin dotacions en alta superiors a aquesta, hauran de prendre mesures addicionals per garantir que no se supera aquest llindar. Les empreses operadores hauran de comunicar a l’ACA, amb caràcter mensual o trimestral (en funció del seu volum), les dades de volums subministrats a cada municipi i els volums captats.

A més, la resta d’usos hauran de reduir els seus consum en funció del tipus. Així, la reducció serà d’un 25% en el reg agrícola, d’un 10% en els usos ramaders, d’un 5% en els industrials, d’un 30% en els usos recreatius que impliquin reg i d’un 5% pel que fa a altres usos recreatius.

En total, són 15 els municipis afectats per aquesta mesura, 14 de la comarca de l’Anoia i un de l’Alt Penedès: Vilanova del Camí, Vallbona d’Anoia, la Torre de Claramunt, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt, Orpí, Òdena, la Llacuna, Jorba, Igualada, Carme, Capellades, Cabrera d’Anoia i Mediona.

El Pla de Sequera estableix que, en cas que sigui possible, les unitats que se situïn en l’escenari d’alerta puguin emprar fonts d’aigua alternatives per garantir les demandes i alentir així el descens de reserves. En el cas de l’aqüífer de Carme Capellades es defineixen mesures per coordinar les extraccions de l’aqüífer amb la captació provinent del sistema Ter-Llobregat. Per tant, mentre duri la situació d’alerta, els municipis que disposin d’una connexió a aquest sistema reduiran les seves extraccions de l’aqüífer, d’acord amb el pla, i incrementaran el consum d’aigua de la xarxa Ter Llobregat.