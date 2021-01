13 del 14 llits de la UCI de l’Hospital, ocupats per pacients covid

L’Hospital Universitari d’Igualada anunciava dilluns que entrava en fase 4 i això volia dir que es començaven a desprogramar algunes de les intervencions previstes que no fossin urgents. I és que com s’ha informat aquest dimecres des del centre hospitalari la situació és força complicada. Dels 14 llits de la Unitat de Cures Intensives que hi ha disponibles actualment, n’hi ha 13 que estan ocupats per pacient amb coronavirus. Una situació alarmant i que representa el 92% dels llits de la UCI ocupats per pacients amb covid-19. Un augment que s’ha disparat en la darrera setmana, en què s’ha passat dels 7 ingressats a la UCI dimecres de la setmana passada als 13 actuals.

Pel que fa als ingressos totals de pacients amb coronavirus, el 38% d’ingressats a l’hospital igualadí ho son per coronavirus. En número absoluts això es tradueix en què hi ha 59 ingressats amb covid positiu del total de 155 llits ocupats.

El número de defuncions també ha anat en augment les darrere setmanes i actualment ja s’acumlen 181 morts per coronavirus a l’Hospital Universitari d’Igualada.

Restringit l’accés d’acompanyants

Des del centre igualadí també informen que es restringeixen les visites d’acompanyants per a tots els pacients ingressats a l’hospital. Excepcionalment, l’equip assistencial decideix si autoritza un/una acompanyant per pacient, en tres situacions concretes, els casos de pacients pediàtrics, per parts o puerperi i en el cas de persones amb situacions especials (dependència, discapacitat i targeta “Cuida’m”). Així mateix, s’autoritza un/una acompanyant en el cas de procés de final de vida.