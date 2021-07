Igualada va ser, el passat dissabte, la 3a parada oficial del 4t Circuit 3×3 FCBQ, després que aquest fes parada a Badalona i Sant Feliu de Guíxols. Fins al moment, Igualada ha estat la ciutat on més equips han participat, un total de 118. Han disputat el 3×3 més de 450 esportistes d’arreu del territori català i fins i tot hi havia un equip de Madrid i un de València.

La gran novetat d’enguany ha estat el canvi d’ubicació obligat degut a la situació de la COVID-19. Els partits es van celebrar en tres espais diferents, l’Amfiteatre de Les Comes, la Sala de Barri i el Pavelló Polivalent. D’aquesta manera, s’aconseguia diversificar els esportistes i el públic assistent i evitar aglomeracions. Aquest canvi va ser ben rebut per part dels participants, ja que es va evitar jugar a ple sol en molts dels partits.

En la categoria Sènior Masculí PRO l’equip guanyador va ser Next MVP White, que es va imposar en una final molt ajustada al València Basket 3×3. En la categoria Sènior Femení PRO també va guanyar el combinat de Next MVP White, enfront l’equip de Barcelona Sants. Totes dues finals van ser molt disputades i es va poder veure un gran espectacle de bàsquet.

En la categoria Sènior Amateur Masculí l’equip guanyador va ser Conxu guanyant a la pròrroga a l’equip igualadí Kimbundu. En categoria Sènior Amateur Femení, l’equip el Triangle va guanyar la final enfront l’equip Territori Bàsquet.

Un any més, també es van celebrar el concurs de Two Ball per als participants preminis i minis i el concurs de Triples per als participants infantils, cadets, júniors i sèniors.

Tots els resultats i classificacions es poden consultar a la pàgina web del Club Bàsquet Igualada i a la pàgina del Circuit 3×3 FCBQ

La vicepresidenta del CB Igualada, Neus del Río, va destacar el gran nivell dels equips que van participar en el torneig, des dels més petits als i les més grans. També va remarcar la importància de formar part del circuit català 3×3, ja que dóna més nivell a la competició.

En aquests enllaços es poden veure els reculls fotogràfics dels diferents espais en què es va jugar:

El 3×3 d’Igualada ha estat organitzat pel Club Bàsquet Igualada, el Consell Esportiu de l’Anoia i la Federació Catalana de Basquetbol, juntament amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. El patrocinador principal de l’esdeveniment ha estat el Concessionari Servisimó. Els altres patrocinadors han estat, Iguana Comunicacions i MIPS Fundació Privada.