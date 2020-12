El regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, ha explicat el balanç de la convocatòria d’ajuts directes que l’Ajuntament ha impulsat per donar suport a les empreses que treballen en l’àmbit de l’ensenyament, la cultura i els centres d’estètica, teràpies naturals i tatuatges.

Marcé ha recordat que aquests ajuts, provinents del pressupost municipal, es van tirar endavant per donar suport específic a aquests sectors, que no van ser inclosos en les subvencions directes al comerç, l’hostaleria i la restauració provinents de la Generalitat i que van ser gestionats a través de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

Pel que fa a les subvencions destinades a persones físiques o jurídiques amb activitats econòmiques relacionades amb l’ensenyament i la cultura, s’han atorgat 57 ajuts de 1.000 euros. Entre els beneficiaris hi ha escoles, tant de formació reglada com d’altres tipus de formació, escoles de conducció i centres d’anglès, de repàs, de música i d’altres activitats extraescolars; també s’han subvencionat sales d’exposicions i guies turístics.

Pel que fa a la línia de les activitats relacionades amb l’estètica, les teràpies naturals i els tatuatges, fins ara s’han aprovat 45 sol·licituds, que rebran ajuts d’entre 500 i 1.000 euros, es funció de si l’activitat que desenvolupen és únicament la descrita o si la combinen amb alguna altra. A més, hi ha 14 sol·licitants més que estan pendents de resoldre alguna qüestió relacionada amb la documentació presentada. El regidor ha recordat que aquests ajuts s’han convocat perquè, arran de la segona onada epidemiològica, el Govern de la Generalitat va prohibir serveis que impliquessin un contacte personal proper, tret dels serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris.

Marcé ha destacat que amb la concessió d’aquests nous ajuts, l’Ajuntament ja ha destinat 112.500 euros a donar suport directe a les empreses locals per pal·liar els efectes econòmics provocats per la pandèmia

