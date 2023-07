10è aniversari: Tecnodemo Iberica, especialistes en neteges i manteniment de la Catalunya Central

Tecnodemo Iberica és una empresa dedicada a les neteges i manteniments. Es caracteritzen pel seu tracte personal i proper. Fan el manteniment d’edificis personalitzat.

Tenen solucions per a les necessitats més específiques amb un a relació qualitat preu excel·lent.

Sou una empresa de neteja especialitzada. Quan vàreu començar?

L’any 2012 es va començar a gestar la idea partint d’un model de negoci recurrent, diversificat i amb un risc d’impagament limitat. També que requerís d’una inversió i infraestructura mínima per iniciar que no posés en perill la viabilitat a curt termini. Coneixíem alguns professionals del sector que havien iniciat l’activitat amb relatiu èxit, i ens vàrem plantejar la idea d’escalar el model de negoci amb algunes premisses que no hem variat fins a dia d’avui. Actualment comptem amb més de 50 empleats i més de 10.000 serveis mensuals.

En aquest sector hi ha intrusisme professional i gent que fa feina diguem-ne submergida?

Sí, és així. Malauradament, hi ha persones que, abocades per la necessitat, pensen que dedicar-se a ‘netejar escales’ ho pot fer qualsevol, amb poca inversió i de manera irregular. Lamentablement, igual que passa en d’altres sectors, aquesta manera de fer sol tenir un curt recorregut. Tot i així, no ens suposa una gran competència, perquè normalment, tot es redueix a una qüestió de preu, i nosaltres només treballem pels qui valoren la nostra feina.

Hi ha una normativa que regeixi aquests treballs?

En la majoria de feines de neteges generals, com a tal, no. Llevat el que té a veure amb riscos laborals i utilització de productes i mètodes. Sí en canvi en treballs més específics i especials, pels que normalment, es requereix una formació específica, ni que no sigui exigible a l’hora d’executar-la per cap organisme.

Què comporta treballar per a les comunitats de veïns?

Arran de la pandèmia de la covid, el nivell d’exigència i vigilància s’ha incrementat enormement. Els veïns que fins llavors no s’havien interessat mai per la neteja del seu edifici, ara volen saber quan venen a netejar, la freqüència, si hi ha canvi d’horari o de personal, etc.

No és el mateix que fer-ho en pàrquings, magatzems i naus industrials?

Efectivament, normalment per aquest tipus d’instal·lacions es necessiten màquines com fregadores i escombradores, i vehicles per portar-les i recollir-les dels diferents clients. La logística per realitzar aquest tipus de serveis és molt més complexa i el personal també ha de rebre una formació concreta.

Els vidres sempre han estat molt complicats. Feu molts aparadors?

Sí, de fet, tenim personal especialitzat només en la neteja de vidres. Fem la neteja de manera tradicional i també amb aigua osmotitzada que no requereix assecat.

També oficines?

Per descomptat, ens adaptem als horaris i necessitats de cada client, des de petites oficines i neteges bàsiques, fins a grans despatxos amb un gran nivell d’exigència.

Darrerament es requereix poder treballar en altura. Feu aquests serveis?

És un servei distintiu també. Alguns dels nostres operaris reben formació per a treballs en alçada i manipulació de plataformes i cistelles per treballar en alçada per a les diferents feines que ens encomanen els nostres clients.

També en façanes vidriades i plaques solars?

Exacte, la majoria dels nostres clients ens contracten per aquests serveis de manera regular i recurrent per tal de mantenir en bones condicions les seves instal·lacions.

En alguns casos les exigències han de ser més grans, com en hospitals, botigues d’alimentació, locals on es practica l’esport. Hi ha especificitats i exigències a complir?

Correcte. En funció de les exigències en matèria de normes i normatives, riscos laborals o sanitaris, ens adaptem als nostres clients per tal de complir tant en la metodologia, com pel que fa a la utilització de productes adients a aquestes necessitats.

I també hi ha neteges forenses, per accidents, incendis, sinistres i gent gran amb la síndrome de Diògenes, Com funcionen aquests camps?

Des de l’any 2022 hem dedicat una secció a aquest tipus de treballs específics. Hem rebut la formació adequada i la certificació per a la retirada de residus biològics d’alt risc. És una feina desagradable però que algú ha de fer.

Feu altres serveis relacionats?

Sí. També oferim els nostres clients serveis complementaris com abrillantat i polit de paviments, desembussos, fumigacions…

Com feu aquestes petites reparacions, de paleta, fusteria, aigua, electricitat i pintura?

Algunes de les feines les fem amb personal propi i d’altres comptem amb ‘partners’ amb qui hi col·laborem mútuament per tal de donar cobertura a tots els clients.

També feu control d’accessos per esdeveniments, edificis i complexos residencials?

Sí, tenim també personal per cobrir aquesta necessitat dels nostres clients, tant per a esdeveniments especials, com per a serveis regulars i recurrents, sempre adaptant-nos a les seves necessitats.

Com preveieu l’evolució del sector?

Una de les seves fortaleses és que és un sector creixent i consolidat, que cada vegada demanda de més especialistes i departaments tècnics i que, a diferència d’altres sectors muta molt més lentament a mesura que les tecnologies avancen i s’implementen en les empreses.