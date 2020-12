“100 × 100 Tito” Premi del Zoom en la categoria d’Esports

Dins del marc de la 18a edició del Zoom Festival, i de forma inaugural, el passat 24 de novembre, al Cinema de l’Ateneu, a través de la plataforma en línia ZoomLive, va fer-se realitat la presentació i estrena del documental “100 × 100 Tito”, una cinta fílmica de setanta minuts, produïda per Barça Studios, que no tardaria a ser mereixedora del Primer Premi en la categoria d’Esports. En aquesta primera sessió del Zoom d’enguany, que va dur-se a terme amb estrictes restriccions d’aforament a causa del Covid – 19, es va poder comptar amb la presència del director de Barça Studios, Paco Latorre, i de les directores i realitzadores del documental, Cristina Collado i Marta Busquets, dues grans professionals i enamorades del món del futbol.

Una presentació prèvia de la producció del documental de la mà d’en Jordi Roura i Aureli Altimira, havia de servir per a repassar la figura d’aquest exemplar entrenador i ressaltar que des del dia en què el club blaugrana va decidir de realitzar un documental sobre Tito Vilanova la iniciativa va ser molt aplaudida per tots els socis compromissaris del club. Això és, després del pas de gegant del Futbol Club Barcelona a partir del naixement de Barça TV Plus, una nova plataforma de streaming repleta d’hores de continguts (partits, sèries, reportatges, documentals…), amb la finalitat d’obrir el Barça al món a través d’Internet; una de les primeres produccions a emergir ha estat aquest llargmetratge documental.

En aquest reportatge explicat pels mateixos jugadors, amics, companys del club, àdhuc per la família, és sorprenent de poder resseguir de manera retrospectiva els millors moments de la Lliga, així com algunes rodes de premsa i converses de Vilanova, mostrant sobretot la versió més entusiasta d’aquest personatge des que va ser nomenat entrenador del Futbol Club Barcelona per a la temporada 2012 – 2013, en substitució de Guardiola. Els passos curosament pautats del guió ens situen en diverses destinacions, d’entre les quals Nova York, on Vilanova va sotmetre’s a una intervenció i posterior tractament, a Andorra, l’Escala i Bellcaire d’Empordà (residència dels seus pares); endinsant-se en la mateixa habitació de la Quirón barcelonina, centre hospitalari on van transcórrer els últims dies de la seva vida al costat dels éssers més estimats.

La pel·lícula, amb un noble contingut humà, deixa veure la talla humana i forta personalitat de Vilanova amb el seu caràcter metòdic a l’hora d’estudiar cada estratègia de joc. La seva aposta professional el va convertir en un excel·lent futbolista tal i com es demostra en haver assolit la Lliga dels 100 punts, tot un rècord golejador. Amb tot, a part d’algunes compareixences de Vilanova amb tot l’equip i altres celebracions de gols; el film broda amb majúscules la recuperació d’aquella seqüència de Vilanova aixecant el títol de Lliga, al costat de Vidal, al Camp Nou; aquella lliga dels 100 punts que ha quedat per a la posteritat com a una obra mestra de Vilanova.

Avui, Tito Vilanova i la Lliga dels 100 punts ja formen part de la història immortal del Futbol Club Barcelona. I, si bé aquesta pel·lícula és una extraordinària història de l’empenta i el talent que retraten la prodigiosa temporada dels majors èxits del club, als anys 2012 i 2013, sumant 100 punts a la Lliga, també és una de les etapes més tristes on es veurien entelats els clams de l’èxit a causa de la malaltia del seu tècnic. Així, resulta més que admirable que Messi, Piqué, Fàbregas, Puyol, Iniesta i Henry, entre d’altres, més enllà de sentir-se extremadament orgullosos d’haver-lo tingut com a entrenador i com a amic, ens expliquin de forma tan insondable com van viure aquells espinosos mesos fins al dia en què el seu líder no va poder superar la malaltia, el 25 d’abril de l’any 2014.

En suma, es tracta d’una impressionant i commovedora pel·lícula carregada de missatges; on el major llegat és posar en valor la notable professionalitat de Vilanova, tot un homenatge a la seva persona i, per extensió, a un període summament memorable per al Barça.