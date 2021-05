10 Anys de LaCULTURAL, l’agenda de la cultura alternativa d’Igualada

La LaCULTURAL és una publicació, d’iniciativa privada, que va néixer el maig del 2011. Una revista que, des de la preservació del romanticisme del paper, prenia com a punt de partida la filosofia d’apropar i donar suport a una oferta cultural creixent de la ciutat, la programació d’aquells grups i/o entitats que oferien activitats de cultura i lleure a Igualada; des d’un vessant diferenciat que complementaria a l’agenda cultural municipal (de l’Administració). Tot plegat, amb l’agosarada perspectiva d’incentivar a la ciutadania a no moure’s de la capital anoienca i a consumir-hi cultura; un fet que, al capdavall, beneficiaria a tothom perquè, contràriament a alguna opinió, havia de ser tot un reclam la intensa i imparable activitat cultural igualadina.



D’aleshores ençà, la difusió de la CULTURAL s’ha dut a terme de manera puntual, mes rere mes, presentant una agenda d’actes de cultura que ha anat guanyant un especial reconeixement amb les seves populars portades, en què cada número –singularment- fa protagonista a algú que, a mercès del seu carisma, gràcia o personalitat, té o manté una relació directa o indirecta amb Igualada; bo i contribuint a fomentar un reclam per als establiments comercials de la ciutat, en especial, el sector de l’hostaleria.



Un acte moderat i auster, presidit pel regidor de Cultura, Pere Camps; el president de l’associació disseny=igualada, Xavier Vives; i el responsable de laCULTURAL, Xavier Méndez, responsable de l’estudi de Disseny gràfic, va sumar-se aquests dies de maig a ser el plat fort de la celebració d’aquest 10è aniversari de l’aparició del primer numero de laCULTURAL; verificat en una intel·ligent exposició de totes les publicacions, inaugurada el passat 6 de maig, a la Sala Municipal d’Exposicions d’lgualada.



Això és, ha estat, efectivament, poder lluir mitjançant una mostra propera al minimalisme -que se serveix d’una espectacular estructura geomètrica (circular)- per a presentar uns mòduls o peces quadrades que il·lustren cada una de les portades que han donat visibilltat als i les protagonistes que s’han avingut a posat cara a laCULTURAL; una participació desinteressada que, de retruc, els ha concedit un estadi de glòria i reconeixement endemés de facilitar la difusió de les diverses convocatòries culturals programades mensualment a la ciutat i la comarca. I, sorprenentment, per al número especial de laCULTURAL d’aquest més de maig, el o la protagonista pot ser qualsevol que s’emmiralli en la mateixa portada argentada de la revista.

Una conversa amb el seu autor i artífex, el dissenyador Xavier Méndez, permet entreveure, més enllà de la complaença per l’èxit d’aquesta publicació, la gran satisfacció per comprovar fins a quin punt laCULTURAL ha esdevingut una eina inequívoca per a moure’s dins el circuit cultural de ciutat i que compta, alhora, amb un públic fidel que en fa ús, ja sigui en el tradicional format de paper o be recorrent a les xarxes socials, o a través del codi QR. Una realitat que reconeix sostenible gracies a tots el col·laboradors que, cada mes, donen suport econòmic per mitja d’anuncis; i molt especialment a què es tracta d’un projecte personal on, ell mateix, assumeix tots els papers:, des del disseny, la fotografia, la secció comercial, l’esfera administrativa, la maquetació, etc., i fins i tot la seva distribució, no sense felicitar-se de la grandesa del contacte viu amb tothom qui -d’una manera o altra- participa de cada edició.